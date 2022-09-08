https://ria.ru/20220908/sdelka-1815501041.html

США не видят сигналов развала продуктовой сделки

США не видят сигналов развала продуктовой сделки - РИА Новости, 08.09.2022

США не видят сигналов развала продуктовой сделки

США не видят сигналов, что "продуктовая сделка" разваливается, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:09

2022-09-08T19:09

2022-09-08T19:20

сша

россия

украина

экономика

джон кирби

турция

оон

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_0:67:992:625_1920x0_80_0_0_1f9bc0db42e621c02e1a149372ffd62c.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США не видят сигналов, что "продуктовая сделка" разваливается, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Мы не видим сигналов о том, что продуктовая сделка разваливается", - сообщил он."Мы верим, что эта сделка, заключенная при посредничестве ООН в Турции, важна, наблюдаем ее эффект и видим поставки продовольствия и влияние на продуктовые цены", - добавил Кирби.Президент РФ Владимир Путин, комментируя на Восточном экономическом форуме ситуацию с вывозом украинского зерна, ранее говорил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной продовольственной программе ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20220908/neft-1815489113.html

https://ria.ru/20220908/sdelka-1815475836.html

сша

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, экономика, джон кирби, турция, оон, евросоюз, владимир путин, василий небензя