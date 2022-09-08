Рейтинг@Mail.ru
США не видят сигналов развала продуктовой сделки - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/sdelka-1815501041.html
США не видят сигналов развала продуктовой сделки
США не видят сигналов развала продуктовой сделки - РИА Новости, 08.09.2022
США не видят сигналов развала продуктовой сделки
США не видят сигналов, что "продуктовая сделка" разваливается, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:09
2022-09-08T19:20
сша
россия
украина
экономика
джон кирби
турция
оон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_0:67:992:625_1920x0_80_0_0_1f9bc0db42e621c02e1a149372ffd62c.jpg
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США не видят сигналов, что "продуктовая сделка" разваливается, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Мы не видим сигналов о том, что продуктовая сделка разваливается", - сообщил он."Мы верим, что эта сделка, заключенная при посредничестве ООН в Турции, важна, наблюдаем ее эффект и видим поставки продовольствия и влияние на продуктовые цены", - добавил Кирби.Президент РФ Владимир Путин, комментируя на Восточном экономическом форуме ситуацию с вывозом украинского зерна, ранее говорил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной продовольственной программе ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20220908/neft-1815489113.html
https://ria.ru/20220908/sdelka-1815475836.html
сша
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_36:0:957:691_1920x0_80_0_0_fa799c6d15ff25886cd9d45cb54f80b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, экономика, джон кирби, турция, оон, евросоюз, владимир путин, василий небензя
США, Россия, Украина, Экономика, Джон Кирби, Турция, ООН, Евросоюз, Владимир Путин, Василий Небензя
19:09 08.09.2022 (обновлено: 19:20 08.09.2022)
 
США не видят сигналов развала продуктовой сделки

Кирби заявил, что США не видят сигналов к тому, что продуктовая сделка развалится

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
Перейти в медиабанк
Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США не видят сигналов, что "продуктовая сделка" разваливается, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы не видим сигналов о том, что продуктовая сделка разваливается", - сообщил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
18:28
США надеются, что Китай поддержит введение "потолка цен" российской нефти
"Мы верим, что эта сделка, заключенная при посредничестве ООН в Турции, важна, наблюдаем ее эффект и видим поставки продовольствия и влияние на продуктовые цены", - добавил Кирби.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя на Восточном экономическом форуме ситуацию с вывозом украинского зерна, ранее говорил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной продовольственной программе ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Турецкий сухогруз Поларнет загружен украинским зерном в Одесской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
17:50
В Евросоюзе не согласны с критикой продуктовой сделки, заявил представитель
 
СШАРоссияУкраинаЭкономикаДжон КирбиТурцияООНЕвросоюзВладимир ПутинВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала