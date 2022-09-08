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Санкции не смогли подорвать финансовую стабильность России, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2022
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Санкции не смогли подорвать финансовую стабильность России, заявил Мишустин
Санкции не смогли подорвать финансовую стабильность России, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.09.2022
Санкции не смогли подорвать финансовую стабильность России, заявил Мишустин
Беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность, их инициаторы своей основной цели не добились, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:30
2022-09-08T12:44
экономика
санкции в отношении россии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность, их инициаторы своей основной цели не добились, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В первую очередь, благодаря тем оперативным решениям, которые принял президент. Правительству совместно с Банком России удалось существенно сгладить негативное влияние недружественных действий против наших граждан и бизнеса. Сказалось и то, что в подготовке целого ряда мер принимали участие представители регионов и нашего делового сообщества, эксперты, общественные объединения. Это позволило максимально полно учитывать специфику конкретных отраслей и направлений", - отметил Мишустин.По его словам, были реализованы мероприятия по сдерживанию оттока капитала, обеспечению бесперебойной работы банков и других профильных организаций, укреплен курс рубля. Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета - почти наполовину, указал он."Был своевременно подготовлен план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, который постоянно пополнялся. В него вошло более трехсот мероприятий. Значительная часть из них так или иначе связана с вопросами финансирования", - сказал премьер-министр РФ."Конечно, свою позитивную роль сыграл и фундамент, созданный в нашей стране в предыдущие годы. В нулевых, в две тысячи десятых, и в период борьбы с ковидом. Это накопленный денежный резерв. Сформированная собственная финансовая инфраструктура, позволяющая проводить все платежи внутри страны - как бизнеса, так и частных лиц. Мы поддержали граждан, а они - внутренний спрос", - сказал Мишустин."Все это свело на нет попытки остановить операционную деятельность предприятий. Они продолжают работать, постепенно перестраивая свои логистические и товарные цепочки. Проекты реализуются, люди сохраняют рабочие места, получая заработную плату", - добавил он.
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экономика, санкции в отношении россии, россия, михаил мишустин
Экономика, Санкции в отношении России, Россия, Михаил Мишустин
12:30 08.09.2022 (обновлено: 12:44 08.09.2022)
 
Санкции не смогли подорвать финансовую стабильность России, заявил Мишустин

Мишустин: беспрецедентные санкции не смогли подорвать финансовую стабильность России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность, их инициаторы своей основной цели не добились, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Против нашей страны были введены беспрецедентные санкции. Но своей основной цели их инициаторы не добились. Подорвать нашу финансовую стабильность не получилось", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
"В первую очередь, благодаря тем оперативным решениям, которые принял президент. Правительству совместно с Банком России удалось существенно сгладить негативное влияние недружественных действий против наших граждан и бизнеса. Сказалось и то, что в подготовке целого ряда мер принимали участие представители регионов и нашего делового сообщества, эксперты, общественные объединения. Это позволило максимально полно учитывать специфику конкретных отраслей и направлений", - отметил Мишустин.
По его словам, были реализованы мероприятия по сдерживанию оттока капитала, обеспечению бесперебойной работы банков и других профильных организаций, укреплен курс рубля. Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета - почти наполовину, указал он.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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"Был своевременно подготовлен план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, который постоянно пополнялся. В него вошло более трехсот мероприятий. Значительная часть из них так или иначе связана с вопросами финансирования", - сказал премьер-министр РФ.
"Конечно, свою позитивную роль сыграл и фундамент, созданный в нашей стране в предыдущие годы. В нулевых, в две тысячи десятых, и в период борьбы с ковидом. Это накопленный денежный резерв. Сформированная собственная финансовая инфраструктура, позволяющая проводить все платежи внутри страны - как бизнеса, так и частных лиц. Мы поддержали граждан, а они - внутренний спрос", - сказал Мишустин.
"Все это свело на нет попытки остановить операционную деятельность предприятий. Они продолжают работать, постепенно перестраивая свои логистические и товарные цепочки. Проекты реализуются, люди сохраняют рабочие места, получая заработную плату", - добавил он.
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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