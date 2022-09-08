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ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/samolet-1815403627.html
ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области
ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области - РИА Новости, 08.09.2022
ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 293 украинских военных самолета, включая один штурмовик Су-25, сбитый российскими истребителями в последние сутки в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:54
2022-09-08T14:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
николаевская область
вооруженные силы рф
су-25
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 293 украинских военных самолета, включая один штурмовик Су-25, сбитый российскими истребителями в последние сутки в районе Константиновки Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1910 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4863 танка и других боевых бронированных машин, 826 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5387 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке.При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированных машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации.В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html
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россия, украина, в мире, николаевская область, вооруженные силы рф, су-25, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Су-25, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:54 08.09.2022 (обновлено: 14:02 08.09.2022)
 
ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области

Минобороны: ВС России с начала военной операции уничтожили 293 украинских самолета

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 293 украинских военных самолета, включая один штурмовик Су-25, сбитый российскими истребителями в последние сутки в районе Константиновки Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1910 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4863 танка и других боевых бронированных машин, 826 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5387 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке.
При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированных машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации.
В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреНиколаевская областьВооруженные силы РФСу-25Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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