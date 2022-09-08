https://ria.ru/20220908/samolet-1815403627.html

ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области

ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области - РИА Новости, 08.09.2022

ВКС России сбили украинский Су-25 в Николаевской области

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 293 украинских военных самолета, включая один штурмовик Су-25, сбитый российскими истребителями в последние сутки в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:54

2022-09-08T13:54

2022-09-08T14:02

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

николаевская область

вооруженные силы рф

су-25

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 293 украинских военных самолета, включая один штурмовик Су-25, сбитый российскими истребителями в последние сутки в районе Константиновки Николаевской области, сообщили в четверг в Минобороны."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1910 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4863 танка и других боевых бронированных машин, 826 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5387 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке.При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированных машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации.В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220829/sostav-1812783851.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, николаевская область, вооруженные силы рф, су-25, ситуация в днр и лнр