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Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков
Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.09.2022
Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков
Кремль ориентируется на участие президента РФ Владимира Путина в саммитах АТЭС и G20, но при принятии окончательного решения будет учитываться целый ряд... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:19
2022-09-08T12:19
2022-09-08T12:19
россия
владимир путин
юрий ушаков
большая двадцатка
атэс
саммит атэс
бангкок
бали
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кремль ориентируется на участие президента РФ Владимира Путина в саммитах АТЭС и G20, но при принятии окончательного решения будет учитываться целый ряд факторов, в том числе и ситуация с распространением коронавируса, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.Саммит "Группы двадцати" пройдет на Бали 15-16 ноября, саммит АТЭС состоится в Бангкоке также в ноябре."Что касается ноября, Бали, АТЭС еще, мы ориентируемся на участие президента, но это еще позднее подтвердим, поскольку нужно будет учитывать целый ряд факторов, в том числе и в связи с распространением коронавируса, ну и другие факторы", - сказал Ушаков журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, юрий ушаков, большая двадцатка, атэс, саммит атэс , бангкок, бали, таиланд, индонезия
Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Большая двадцатка, АТЭС, Саммит АТЭС , Бангкок, Бали, Таиланд, Индонезия
Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков
Ушаков заявил, что Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20