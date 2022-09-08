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Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.09.2022
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Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков
Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.09.2022
Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков
Кремль ориентируется на участие президента РФ Владимира Путина в саммитах АТЭС и G20, но при принятии окончательного решения будет учитываться целый ряд... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:19
2022-09-08T12:19
россия
владимир путин
юрий ушаков
большая двадцатка
атэс
саммит атэс
бангкок
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кремль ориентируется на участие президента РФ Владимира Путина в саммитах АТЭС и G20, но при принятии окончательного решения будет учитываться целый ряд факторов, в том числе и ситуация с распространением коронавируса, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.Саммит "Группы двадцати" пройдет на Бали 15-16 ноября, саммит АТЭС состоится в Бангкоке также в ноябре."Что касается ноября, Бали, АТЭС еще, мы ориентируемся на участие президента, но это еще позднее подтвердим, поскольку нужно будет учитывать целый ряд факторов, в том числе и в связи с распространением коронавируса, ну и другие факторы", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, владимир путин, юрий ушаков, большая двадцатка, атэс, саммит атэс , бангкок, бали, таиланд, индонезия
Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Большая двадцатка, АТЭС, Саммит АТЭС , Бангкок, Бали, Таиланд, Индонезия
12:19 08.09.2022
 
Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кремль ориентируется на участие президента РФ Владимира Путина в саммитах АТЭС и G20, но при принятии окончательного решения будет учитываться целый ряд факторов, в том числе и ситуация с распространением коронавируса, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
Саммит "Группы двадцати" пройдет на Бали 15-16 ноября, саммит АТЭС состоится в Бангкоке также в ноябре.
"Что касается ноября, Бали, АТЭС еще, мы ориентируемся на участие президента, но это еще позднее подтвердим, поскольку нужно будет учитывать целый ряд факторов, в том числе и в связи с распространением коронавируса, ну и другие факторы", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
12:05
Ушаков рассказал о подготовке переговоров Путина с Си Цзиньпином
 
РоссияВладимир ПутинЮрий УшаковБольшая двадцаткаАТЭССаммит АТЭСБангкокБалиТаиландИндонезия
 
 
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