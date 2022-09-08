https://ria.ru/20220908/sammit-1815367783.html

Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков

Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.09.2022

Кремль ориентируется на участие Путина в саммитах АТЭС и G20, заявил Ушаков

Кремль ориентируется на участие президента РФ Владимира Путина в саммитах АТЭС и G20, но при принятии окончательного решения будет учитываться целый ряд... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:19

2022-09-08T12:19

2022-09-08T12:19

россия

владимир путин

юрий ушаков

большая двадцатка

атэс

саммит атэс

бангкок

бали

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Кремль ориентируется на участие президента РФ Владимира Путина в саммитах АТЭС и G20, но при принятии окончательного решения будет учитываться целый ряд факторов, в том числе и ситуация с распространением коронавируса, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.Саммит "Группы двадцати" пройдет на Бали 15-16 ноября, саммит АТЭС состоится в Бангкоке также в ноябре."Что касается ноября, Бали, АТЭС еще, мы ориентируемся на участие президента, но это еще позднее подтвердим, поскольку нужно будет учитывать целый ряд факторов, в том числе и в связи с распространением коронавируса, ну и другие факторы", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20220908/peregovory-1815362870.html

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бангкок

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Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, юрий ушаков, большая двадцатка, атэс, саммит атэс , бангкок, бали, таиланд, индонезия