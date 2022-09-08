https://ria.ru/20220908/rusofobiya-1815327718.html
Русофобию назовут самыми черными периодами истории, считает Москалькова
Русофобию назовут самыми черными периодами истории, считает Москалькова - РИА Новости, 08.09.2022
Русофобию назовут самыми черными периодами истории, считает Москалькова
Русофобия как коллективная ответственность, возможно, когда-то будет вспоминаться как самые черные периоды в истории человечества, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:21
2022-09-08T10:21
2022-09-08T11:14
общество
татьяна москалькова
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Русофобия как коллективная ответственность, возможно, когда-то будет вспоминаться как самые черные периоды в истории человечества, заявила в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Вот такая коллективная ответственность, наверное, когда-то будет вспоминаться как самые черные периоды в истории человечества", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, насколько актуальна тема русофобии сегодня."У наших бизнесменов - сегодня этот вопрос звучал неоднократно на ВЭФ - имущество бизнесменов без достаточных оснований и в нарушение международных норм права было ограничено в пользовании, а то и просто изъято, не говоря уже об имуществе государства, о деньгах граждан РФ, которые сегодня заморожены без соблюдения норм права и морали", - добавила она.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
https://ria.ru/20220725/polsha-1804647590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна москалькова, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:21 08.09.2022 (обновлено: 11:14 08.09.2022)
Русофобию назовут самыми черными периодами истории, считает Москалькова
Москалькова допустила, что русофобию будут вспоминать как самые черные периоды в истории
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Русофобия как коллективная ответственность, возможно, когда-то будет вспоминаться как самые черные периоды в истории человечества, заявила в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Вот такая коллективная ответственность, наверное, когда-то будет вспоминаться как самые черные периоды в истории человечества", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, насколько актуальна тема русофобии сегодня.
"У наших бизнесменов - сегодня этот вопрос звучал неоднократно на ВЭФ - имущество бизнесменов без достаточных оснований и в нарушение международных норм права было ограничено в пользовании, а то и просто изъято, не говоря уже об имуществе государства, о деньгах граждан РФ, которые сегодня заморожены без соблюдения норм права и морали", - добавила она.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.