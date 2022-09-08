https://ria.ru/20220908/rusofobiya-1815327718.html

Русофобию назовут самыми черными периодами истории, считает Москалькова

Русофобию назовут самыми черными периодами истории, считает Москалькова - РИА Новости, 08.09.2022

Русофобию назовут самыми черными периодами истории, считает Москалькова

Русофобия как коллективная ответственность, возможно, когда-то будет вспоминаться как самые черные периоды в истории человечества, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:21

2022-09-08T10:21

2022-09-08T11:14

общество

татьяна москалькова

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Русофобия как коллективная ответственность, возможно, когда-то будет вспоминаться как самые черные периоды в истории человечества, заявила в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Вот такая коллективная ответственность, наверное, когда-то будет вспоминаться как самые черные периоды в истории человечества", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, насколько актуальна тема русофобии сегодня."У наших бизнесменов - сегодня этот вопрос звучал неоднократно на ВЭФ - имущество бизнесменов без достаточных оснований и в нарушение международных норм права было ограничено в пользовании, а то и просто изъято, не говоря уже об имуществе государства, о деньгах граждан РФ, которые сегодня заморожены без соблюдения норм права и морали", - добавила она.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, татьяна москалькова, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф)