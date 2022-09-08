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Власти Лилля сэкономят на рождественских огнях из-за высоких цен на энергию - РИА Новости, 08.09.2022
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Власти Лилля сэкономят на рождественских огнях из-за высоких цен на энергию
Власти Лилля сэкономят на рождественских огнях из-за высоких цен на энергию - РИА Новости, 08.09.2022
Власти Лилля сэкономят на рождественских огнях из-за высоких цен на энергию
Мэрия французского города Лилль допустила, что сократит объем рождественской иллюминации, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, сообщила вице-мэр Лилля... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:05
2022-09-08T17:05
в мире
франция
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ПАРИЖ, 8 сен - РИА Новости. Мэрия французского города Лилль допустила, что сократит объем рождественской иллюминации, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, сообщила вице-мэр Лилля Одри Линкенхельд в эфире телеканала BFM Business в четверг.Она добавила, что традиционно улицы города украшают с середины ноября по середину января. В этом году, вероятно, иллюминация появится в городе лишь в период с 6 декабря (в День Святого Николая, который открывает череду зимних праздников во Франции) по 31 декабря (День Святого Сильвестра, или канун Нового года).Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.В четверг мэрия представила свой план по сокращению потребления электричества. Согласно документу, ряд административных зданий больше не будет подсвечиваться в вечернее время.Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме". Он неоднократно сообщал, что с 2023 года, после окончания действия правительственных мер по стабилизации цен на электроэнергию, которые ограничивают рост счетов за энергоресурсы на уровне 4%, цены начнут расти.
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в мире, франция, лилль
В мире, Франция, Лилль
17:05 08.09.2022
 
Власти Лилля сэкономят на рождественских огнях из-за высоких цен на энергию

Мэрия Лилля допустила, что сэкономит на рождественской иллюминации из-за цен на энергию

© AFP 2022 / Philippe HuguenРождественская иллюминация в Лилле, север Франции
Рождественская иллюминация в Лилле, север Франции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / Philippe Huguen
Рождественская иллюминация в Лилле, север Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 сен - РИА Новости. Мэрия французского города Лилль допустила, что сократит объем рождественской иллюминации, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, сообщила вице-мэр Лилля Одри Линкенхельд в эфире телеканала BFM Business в четверг.
"Рождественские огни представляют малую часть затрат на общественное освещение. Каждому дорого праздничное настроение, которое они создают… Однако мы не исключаем, что можем сократить период, во время которого улицы города будут украшены", - сообщила вице-мэр.
Она добавила, что традиционно улицы города украшают с середины ноября по середину января. В этом году, вероятно, иллюминация появится в городе лишь в период с 6 декабря (в День Святого Николая, который открывает череду зимних праздников во Франции) по 31 декабря (День Святого Сильвестра, или канун Нового года).
Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.
В четверг мэрия представила свой план по сокращению потребления электричества. Согласно документу, ряд административных зданий больше не будет подсвечиваться в вечернее время.
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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме". Он неоднократно сообщал, что с 2023 года, после окончания действия правительственных мер по стабилизации цен на электроэнергию, которые ограничивают рост счетов за энергоресурсы на уровне 4%, цены начнут расти.
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