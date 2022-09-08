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Власти Лилля сэкономят на рождественских огнях из-за высоких цен на энергию

Власти Лилля сэкономят на рождественских огнях из-за высоких цен на энергию - РИА Новости, 08.09.2022

Власти Лилля сэкономят на рождественских огнях из-за высоких цен на энергию

Мэрия французского города Лилль допустила, что сократит объем рождественской иллюминации, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, сообщила вице-мэр Лилля... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:05

2022-09-08T17:05

2022-09-08T17:05

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ПАРИЖ, 8 сен - РИА Новости. Мэрия французского города Лилль допустила, что сократит объем рождественской иллюминации, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, сообщила вице-мэр Лилля Одри Линкенхельд в эфире телеканала BFM Business в четверг.Она добавила, что традиционно улицы города украшают с середины ноября по середину января. В этом году, вероятно, иллюминация появится в городе лишь в период с 6 декабря (в День Святого Николая, который открывает череду зимних праздников во Франции) по 31 декабря (День Святого Сильвестра, или канун Нового года).Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой.В четверг мэрия представила свой план по сокращению потребления электричества. Согласно документу, ряд административных зданий больше не будет подсвечиваться в вечернее время.Ранее французские СМИ сообщали, что оптовая цена электроэнергии во Франции достигнет в 2023 году рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тысячу евро за мегаватт-час - это на 1000% больше, чем годом ранее.Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал французские предприятия сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жесткой зиме". Он неоднократно сообщал, что с 2023 года, после окончания действия правительственных мер по стабилизации цен на электроэнергию, которые ограничивают рост счетов за энергоресурсы на уровне 4%, цены начнут расти.

https://ria.ru/20220826/britantsy-1812389851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, лилль