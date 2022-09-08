https://ria.ru/20220908/rosturizm-1815424684.html

Власти назвали эффективный способ поддержки туризма на Дальнем Востоке

Власти назвали эффективный способ поддержки туризма на Дальнем Востоке - РИА Новости, 08.09.2022

Власти назвали эффективный способ поддержки туризма на Дальнем Востоке

Для поддержки туризма Приморского края, Сахалина, Камчатки и Курильской гряды важно увеличивать число круизных судов и строить причальную инфраструктуру,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:37

2022-09-08T16:37

2022-09-08T18:13

туризм

туризм

сахалин

приморский край

камчатский край

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальневосточный федеральный университет

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен — РИА Новости. Для поддержки туризма Приморского края, Сахалина, Камчатки и Курильской гряды важно увеличивать число круизных судов и строить причальную инфраструктуру, заявила на ВЭФ замглавы Ростуризма Елена Лысенкова на сессии "Уникальные Курилы: инвестиционные возможности"."Круизная связка Приморского края, Сахалина, Камчатского края и Курильской гряды является одной из основ туристического потенциала", — отметила она. Но у авиации, которая сейчас активно используется для перевозки путешественников, есть минусы — это дорого. К тому же, погода не всегда позволяет совершать перелеты."Важно перезапустить круизную составляющую. Нам не хватает круизного транспорта, крайне остро не хватает причальной инфраструктуры", — добавила она.Замглавы Ростуризма также сообщила, что ведомство совместно с властями регионов разрабатывает мастер-план территории Дальнего Востока, включающий развитие транспорта. Она отметила, что в его рамках уже изучен потенциал субъекта федерации, а также спрогнозировано, как увеличение турпотока к 2030-2035 годам изменит антропогенную нагрузку.В рамках мастер-плана Северные Курилы будут развиваться в связке с Камчаткой, а Южные — с Сахалином.Лысенкова добавила, что пока обсуждается вопрос, сколько должен стоить тур на Курилы. "Для многих он дорогой. Это уникальный продуктовый ряд. В этой связи идут дискуссии. Условно, насколько дешевым может быть путешествие, и должно ли оно быть таким при массовом туризме", — сказала она.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, сахалин, приморский край, камчатский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, новости - туризм, круизы, курильские острова, дальний восток, вэф-2022