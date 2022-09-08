https://ria.ru/20220908/rezervy-1815397333.html

Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов

Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов - РИА Новости, 08.09.2022

Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов

Размещение резервов в доллары и евро раньше было выгодно России, теперь нужно искать другие инструменты, которые позволят получать плюс, заявил глава Счетной... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:33

2022-09-08T13:33

2022-09-08T13:33

экономика

алексей кудрин

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Размещение резервов в доллары и евро раньше было выгодно России, теперь нужно искать другие инструменты, которые позволят получать плюс, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в рамках Московского финансового форума."Я думаю, что мы должны всегда, занимаясь ЕАЭС, выстраивая другие институты, присоединяясь к международным финансовым стандартам отчетности, работая по общим принятым в мире правилам инвестирования, всегда взвешивать – это даст нам новые возможности, новый какой-то гранд, который улучшит нашу эффективность и устойчивость нашей финансовой системы так же, как когда мы размещали резервы в валютах доллар и евро, тогда это нам давало серьезные новые возможности", - заявил Кудрин."Сегодня нам нужно выбрать другие институты, которые позволят нам снова получать плюс от такого дозированного использования нашего суверенитета", - добавил он.РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220904/rubl-1813400143.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, алексей кудрин, россия