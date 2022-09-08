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Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов - РИА Новости, 08.09.2022
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Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов
Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов - РИА Новости, 08.09.2022
Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов
Размещение резервов в доллары и евро раньше было выгодно России, теперь нужно искать другие инструменты, которые позволят получать плюс, заявил глава Счетной... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:33
2022-09-08T13:33
экономика
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Размещение резервов в доллары и евро раньше было выгодно России, теперь нужно искать другие инструменты, которые позволят получать плюс, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в рамках Московского финансового форума."Я думаю, что мы должны всегда, занимаясь ЕАЭС, выстраивая другие институты, присоединяясь к международным финансовым стандартам отчетности, работая по общим принятым в мире правилам инвестирования, всегда взвешивать – это даст нам новые возможности, новый какой-то гранд, который улучшит нашу эффективность и устойчивость нашей финансовой системы так же, как когда мы размещали резервы в валютах доллар и евро, тогда это нам давало серьезные новые возможности", - заявил Кудрин."Сегодня нам нужно выбрать другие институты, которые позволят нам снова получать плюс от такого дозированного использования нашего суверенитета", - добавил он.РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, алексей кудрин, россия
Экономика, Алексей Кудрин, Россия
13:33 08.09.2022
 
Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов

Кудрин призвал искать новые инструменты размещения резервов вместо долларов и евро

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Размещение резервов в доллары и евро раньше было выгодно России, теперь нужно искать другие инструменты, которые позволят получать плюс, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в рамках Московского финансового форума.
"Я думаю, что мы должны всегда, занимаясь ЕАЭС, выстраивая другие институты, присоединяясь к международным финансовым стандартам отчетности, работая по общим принятым в мире правилам инвестирования, всегда взвешивать – это даст нам новые возможности, новый какой-то гранд, который улучшит нашу эффективность и устойчивость нашей финансовой системы так же, как когда мы размещали резервы в валютах доллар и евро, тогда это нам давало серьезные новые возможности", - заявил Кудрин.
"Сегодня нам нужно выбрать другие институты, которые позволят нам снова получать плюс от такого дозированного использования нашего суверенитета", - добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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