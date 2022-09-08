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Более 300 компаний познакомились с платформой "Мой экспорт" на ВЭФ - РЭЦ - РИА Новости, 08.09.2022
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Более 300 компаний познакомились с платформой "Мой экспорт" на ВЭФ - РЭЦ
Более 300 компаний познакомились с платформой "Мой экспорт" на ВЭФ - РЭЦ - РИА Новости, 08.09.2022
Более 300 компаний познакомились с платформой "Мой экспорт" на ВЭФ - РЭЦ
Более 300 компаний познакомились с цифровой платформой "Мой экспорт" на интерактивной панели стенда Минпромторга России за 4 дня на Восточном экономическом... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:05
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экономика
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 300 компаний познакомились с цифровой платформой "Мой экспорт" на интерактивной панели стенда Минпромторга России за 4 дня на Восточном экономическом форуме, рассказал руководитель направления по международному развитию Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Мосолов."ВЭФ стал второй площадкой, куда мы приезжаем со стендом платформы, и уже второй раз видим высокий интерес со стороны предпринимателей. "Мой экспорт" позволяет предпринимателям в режиме онлайн воспользоваться государственной поддержкой и бизнес-услугами, которые будут полезны на каждом этапе экспортного цикла", - рассказал Мосолов .Он добавил, что "многие лауреаты конкурса "Экспортер года" на Дальнем Востоке, которых мы также награждали на полях ВЭФ, активно пользуются сервисами "Моего экспорта" и на своем опыте узнали, как это удобно, быстро и эффективно".С возможностями цифровой платформы "Мой экспорт" гости выставки смогли познакомиться на стенде Минпромторга России: на интерактивных тач-панелях можно было в реальном времени протестировать работу сервисов и узнать, как выйти на экспорт онлайн. Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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экономика, россия
Экономика, Россия
20:05 08.09.2022 (обновлено: 22:35 08.09.2022)
 

Более 300 компаний познакомились с платформой "Мой экспорт" на ВЭФ - РЭЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке тестирует цифровую платформу "Мой экспорт"
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке тестирует цифровую платформу Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 300 компаний познакомились с цифровой платформой "Мой экспорт" на интерактивной панели стенда Минпромторга России за 4 дня на Восточном экономическом форуме, рассказал руководитель направления по международному развитию Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Мосолов.

"ВЭФ стал второй площадкой, куда мы приезжаем со стендом платформы, и уже второй раз видим высокий интерес со стороны предпринимателей. "Мой экспорт" позволяет предпринимателям в режиме онлайн воспользоваться государственной поддержкой и бизнес-услугами, которые будут полезны на каждом этапе экспортного цикла", - рассказал Мосолов .

Он добавил, что "многие лауреаты конкурса "Экспортер года" на Дальнем Востоке, которых мы также награждали на полях ВЭФ, активно пользуются сервисами "Моего экспорта" и на своем опыте узнали, как это удобно, быстро и эффективно".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
15:30
РЭЦ: первый страховой продукт от ЭКСАР появился на платформе "Мой экспорт"
С возможностями цифровой платформы "Мой экспорт" гости выставки смогли познакомиться на стенде Минпромторга России: на интерактивных тач-панелях можно было в реальном времени протестировать работу сервисов и узнать, как выйти на экспорт онлайн.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
 
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