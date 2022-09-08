20:05 08.09.2022 (обновлено: 22:35 08.09.2022)
Более 300 компаний познакомились с платформой "Мой экспорт" на ВЭФ - РЭЦ
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке тестирует цифровую платформу "Мой экспорт"
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 300 компаний познакомились с цифровой платформой "Мой экспорт" на интерактивной панели стенда Минпромторга России за 4 дня на Восточном экономическом форуме, рассказал руководитель направления по международному развитию Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Мосолов.
"ВЭФ стал второй площадкой, куда мы приезжаем со стендом платформы, и уже второй раз видим высокий интерес со стороны предпринимателей. "Мой экспорт" позволяет предпринимателям в режиме онлайн воспользоваться государственной поддержкой и бизнес-услугами, которые будут полезны на каждом этапе экспортного цикла", - рассказал Мосолов .
Он добавил, что "многие лауреаты конкурса "Экспортер года" на Дальнем Востоке, которых мы также награждали на полях ВЭФ, активно пользуются сервисами "Моего экспорта" и на своем опыте узнали, как это удобно, быстро и эффективно".
"ВЭФ стал второй площадкой, куда мы приезжаем со стендом платформы, и уже второй раз видим высокий интерес со стороны предпринимателей. "Мой экспорт" позволяет предпринимателям в режиме онлайн воспользоваться государственной поддержкой и бизнес-услугами, которые будут полезны на каждом этапе экспортного цикла", - рассказал Мосолов .
Он добавил, что "многие лауреаты конкурса "Экспортер года" на Дальнем Востоке, которых мы также награждали на полях ВЭФ, активно пользуются сервисами "Моего экспорта" и на своем опыте узнали, как это удобно, быстро и эффективно".
С возможностями цифровой платформы "Мой экспорт" гости выставки смогли познакомиться на стенде Минпромторга России: на интерактивных тач-панелях можно было в реальном времени протестировать работу сервисов и узнать, как выйти на экспорт онлайн.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.