https://ria.ru/20220908/rets-1815539783.html

Более 300 компаний познакомились с платформой "Мой экспорт" на ВЭФ - РЭЦ

Более 300 компаний познакомились с платформой "Мой экспорт" на ВЭФ - РЭЦ - РИА Новости, 08.09.2022

Более 300 компаний познакомились с платформой "Мой экспорт" на ВЭФ - РЭЦ

Более 300 компаний познакомились с цифровой платформой "Мой экспорт" на интерактивной панели стенда Минпромторга России за 4 дня на Восточном экономическом... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:05

2022-09-08T20:05

2022-09-08T22:35

экономика

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 300 компаний познакомились с цифровой платформой "Мой экспорт" на интерактивной панели стенда Минпромторга России за 4 дня на Восточном экономическом форуме, рассказал руководитель направления по международному развитию Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Мосолов."ВЭФ стал второй площадкой, куда мы приезжаем со стендом платформы, и уже второй раз видим высокий интерес со стороны предпринимателей. "Мой экспорт" позволяет предпринимателям в режиме онлайн воспользоваться государственной поддержкой и бизнес-услугами, которые будут полезны на каждом этапе экспортного цикла", - рассказал Мосолов .Он добавил, что "многие лауреаты конкурса "Экспортер года" на Дальнем Востоке, которых мы также награждали на полях ВЭФ, активно пользуются сервисами "Моего экспорта" и на своем опыте узнали, как это удобно, быстро и эффективно".С возможностями цифровой платформы "Мой экспорт" гости выставки смогли познакомиться на стенде Минпромторга России: на интерактивных тач-панелях можно было в реальном времени протестировать работу сервисов и узнать, как выйти на экспорт онлайн. Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

https://ria.ru/20220908/rets-1815427862.html

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экономика, россия