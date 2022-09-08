https://ria.ru/20220908/rassledovanie-1815365575.html

В Москве завершили расследование дела о покушении на убийство пенсионера

В Москве завершили расследование дела о покушении на убийство пенсионера - РИА Новости, 08.09.2022

В Москве завершили расследование дела о покушении на убийство пенсионера

Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух фигурантов, обвиняемых в разбое и покушении на убийство 78-летнего пенсионера на РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:14

2022-09-08T12:14

2022-09-08T12:14

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух фигурантов, обвиняемых в разбое и покушении на убийство 78-летнего пенсионера на востоке столицы, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.В октябре 2021 года московская полиция сообщала, что в квартиру 78-летнего москвича изначально позвонила девушка и попросила воды. Когда хозяин ушел на кухню, гостья открыла входную дверь двум мужчинам, те связали дедушку, угрожали ему ножом и потребовали отдать деньги. Злоумышленники нашли и украли около 3,7 миллиона рублей и скрылись."Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца Астраханской области и 23-летней уроженки Воронежской области. Они обвиняются в ... "покушении на убийство, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление" и "разбое, совершенном в особо крупном размере", - сказала Иванова.По версии следствия, утром 28 сентября 2021 года злоумышленники под обманным предлогом попали в квартиру пожилого мужчины, чтобы похитить у него деньги. Фигуранты связали пенсионера скотчем и, угрожая убийством, заставили его рассказать, где хранятся сбережения. Сообщники нашли и похитили у него более 3,5 миллиона рублей, а после включили конфорки плиты, оставив пенсионера связанным, и сбежали. К счастью, пожилой мужчина смог освободиться и позвонить в полицию."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавила Иванова.Она подчеркнула, что уголовное дело, фигурантами которого являются другие причастные к преступлению, выделено в отдельное производство. По нему продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815143750.html

https://ria.ru/20220704/krazha-1800041651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия