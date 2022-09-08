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В Москве завершили расследование дела о покушении на убийство пенсионера - РИА Новости, 08.09.2022
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В Москве завершили расследование дела о покушении на убийство пенсионера
В Москве завершили расследование дела о покушении на убийство пенсионера - РИА Новости, 08.09.2022
В Москве завершили расследование дела о покушении на убийство пенсионера
Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух фигурантов, обвиняемых в разбое и покушении на убийство 78-летнего пенсионера на РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:14
2022-09-08T12:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух фигурантов, обвиняемых в разбое и покушении на убийство 78-летнего пенсионера на востоке столицы, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.В октябре 2021 года московская полиция сообщала, что в квартиру 78-летнего москвича изначально позвонила девушка и попросила воды. Когда хозяин ушел на кухню, гостья открыла входную дверь двум мужчинам, те связали дедушку, угрожали ему ножом и потребовали отдать деньги. Злоумышленники нашли и украли около 3,7 миллиона рублей и скрылись."Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца Астраханской области и 23-летней уроженки Воронежской области. Они обвиняются в ... "покушении на убийство, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление" и "разбое, совершенном в особо крупном размере", - сказала Иванова.По версии следствия, утром 28 сентября 2021 года злоумышленники под обманным предлогом попали в квартиру пожилого мужчины, чтобы похитить у него деньги. Фигуранты связали пенсионера скотчем и, угрожая убийством, заставили его рассказать, где хранятся сбережения. Сообщники нашли и похитили у него более 3,5 миллиона рублей, а после включили конфорки плиты, оставив пенсионера связанным, и сбежали. К счастью, пожилой мужчина смог освободиться и позвонить в полицию."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавила Иванова.Она подчеркнула, что уголовное дело, фигурантами которого являются другие причастные к преступлению, выделено в отдельное производство. По нему продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815143750.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Происшествия
12:14 08.09.2022
 
В Москве завершили расследование дела о покушении на убийство пенсионера

В Москве завершили расследование дела об ограблении и покушении на убийство пенсионера

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух фигурантов, обвиняемых в разбое и покушении на убийство 78-летнего пенсионера на востоке столицы, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова.
В октябре 2021 года московская полиция сообщала, что в квартиру 78-летнего москвича изначально позвонила девушка и попросила воды. Когда хозяин ушел на кухню, гостья открыла входную дверь двум мужчинам, те связали дедушку, угрожали ему ножом и потребовали отдать деньги. Злоумышленники нашли и украли около 3,7 миллиона рублей и скрылись.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего уроженца Астраханской области и 23-летней уроженки Воронежской области. Они обвиняются в ... "покушении на убийство, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление" и "разбое, совершенном в особо крупном размере", - сказала Иванова.
По версии следствия, утром 28 сентября 2021 года злоумышленники под обманным предлогом попали в квартиру пожилого мужчины, чтобы похитить у него деньги. Фигуранты связали пенсионера скотчем и, угрожая убийством, заставили его рассказать, где хранятся сбережения. Сообщники нашли и похитили у него более 3,5 миллиона рублей, а после включили конфорки плиты, оставив пенсионера связанным, и сбежали. К счастью, пожилой мужчина смог освободиться и позвонить в полицию.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавила Иванова.
Она подчеркнула, что уголовное дело, фигурантами которого являются другие причастные к преступлению, выделено в отдельное производство. По нему продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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