Путин на ВЭФ предоставил Западу выбор, считает китайский эксперт
Китайский эксперт: Путин на ВЭФ дал Западу выбор между кризисом и сотрудничеством
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) указал Западу, что он стоит перед выбором - продолжать конфликт с Россией, усугубляя экономические и внутриполитические кризисы в своих станах, или найти способ взаимодействовать в новой реальности, заявил РИА Новости заместитель директора Центра российских и евразийских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Вань Цинсун.
"В своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ Путин послал миру довольно много четких сигналов. Указав на те издержки, с которыми могут столкнуться США и западные страны в результате конфронтации с Россией, он по сути дал Западу понять, что он может оказаться перед выбором: продолжать обострять конфликт с Россией или найти способы наладить с ней отношения в новой реальности, что, главным образом, зависит от позиции США и западных стран", - сказал Вань Цинсун.
"Политика давления, которую Запад осуществлял в отношении России после начала российско-украинского конфликта, и особенно "экономическая война" против Москвы, дорого обошлась самим США и другим западным странам", - отметил эксперт, добавив, что санкции бумерангом вернулись в страны, которые их инициировали, "углубив экономический и социальный кризисы в США и других западных государствах".
"Они также негативно сказались на промышленной конкурентноспособности, уровне жизни людей, внутриполитических процессах (в этих странах - ред.), поставили под угрозу безопасность глобальной финансовой системы, в основе которой лежит доллар США. Это новая реальность, которую США и Западу необходимо четко осознать и сделать соответствующий выбор", - подчеркнул.
По мнению Вань Цинсуна, в своем выступлении на пленарной сессии Путин также четко дал понять, что Россия не собирается изолироваться и хочет поддерживать дружеские и открытые отношения со всеми странами, включая западные.
"То, что Россия укрепляет сотрудничество со странами Востока, демонстрирует, что она отказывается изолироваться, надеется найти новое окно для отношений с Западом в будущем. Укрепив отношения с Китаем, Индией и другими восточными партнерами, Россия не только может усилить свои позиции для переговоров с Западом, но и заложить основу для восстановления отношений с западными странами в будущем, хотя сейчас это и кажется нереальным", - заключил эксперт.
В среду президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии ВЭФ, которая продолжалась три с половиной часа. В сессии также приняли участие лидеры шести государств. Очно на заседании выступили премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также вьетнамский премьер-министр Фам Минь Тинь и премьер Малайзии Исмаил Сабри Якоб обратились к участникам заседания с видеообращениями. Китай направил на форум высокопоставленного руководителя - председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (глава парламента) Ли Чжаньшу. Зарубежные участники говорили о растущих возможностях для партнерства с РФ в сфере энергетики, промышленности и инвестиций, а также делились своими опасениями из-за продовольственного и энергетического кризиса, вызванного западными санкциями.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.