https://ria.ru/20220908/putin-1815393438.html

Путин на ВЭФ предоставил Западу выбор, считает китайский эксперт

Путин на ВЭФ предоставил Западу выбор, считает китайский эксперт - РИА Новости, 08.09.2022

Путин на ВЭФ предоставил Западу выбор, считает китайский эксперт

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) указал Западу, что он стоит перед выбором - продолжать конфликт с Россией,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:20

2022-09-08T13:20

2022-09-08T13:20

россия

китай

сша

всекитайское собрание народных представителей

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) указал Западу, что он стоит перед выбором - продолжать конфликт с Россией, усугубляя экономические и внутриполитические кризисы в своих станах, или найти способ взаимодействовать в новой реальности, заявил РИА Новости заместитель директора Центра российских и евразийских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Вань Цинсун."В своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ Путин послал миру довольно много четких сигналов. Указав на те издержки, с которыми могут столкнуться США и западные страны в результате конфронтации с Россией, он по сути дал Западу понять, что он может оказаться перед выбором: продолжать обострять конфликт с Россией или найти способы наладить с ней отношения в новой реальности, что, главным образом, зависит от позиции США и западных стран", - сказал Вань Цинсун."Политика давления, которую Запад осуществлял в отношении России после начала российско-украинского конфликта, и особенно "экономическая война" против Москвы, дорого обошлась самим США и другим западным странам", - отметил эксперт, добавив, что санкции бумерангом вернулись в страны, которые их инициировали, "углубив экономический и социальный кризисы в США и других западных государствах"."Они также негативно сказались на промышленной конкурентноспособности, уровне жизни людей, внутриполитических процессах (в этих странах - ред.), поставили под угрозу безопасность глобальной финансовой системы, в основе которой лежит доллар США. Это новая реальность, которую США и Западу необходимо четко осознать и сделать соответствующий выбор", - подчеркнул.По мнению Вань Цинсуна, в своем выступлении на пленарной сессии Путин также четко дал понять, что Россия не собирается изолироваться и хочет поддерживать дружеские и открытые отношения со всеми странами, включая западные."То, что Россия укрепляет сотрудничество со странами Востока, демонстрирует, что она отказывается изолироваться, надеется найти новое окно для отношений с Западом в будущем. Укрепив отношения с Китаем, Индией и другими восточными партнерами, Россия не только может усилить свои позиции для переговоров с Западом, но и заложить основу для восстановления отношений с западными странами в будущем, хотя сейчас это и кажется нереальным", - заключил эксперт.В среду президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии ВЭФ, которая продолжалась три с половиной часа. В сессии также приняли участие лидеры шести государств. Очно на заседании выступили премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также вьетнамский премьер-министр Фам Минь Тинь и премьер Малайзии Исмаил Сабри Якоб обратились к участникам заседания с видеообращениями. Китай направил на форум высокопоставленного руководителя - председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (глава парламента) Ли Чжаньшу. Зарубежные участники говорили о растущих возможностях для партнерства с РФ в сфере энергетики, промышленности и инвестиций, а также делились своими опасениями из-за продовольственного и энергетического кризиса, вызванного западными санкциями.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815308802.html

https://ria.ru/20220907/tovarooborot-1815164838.html

https://ria.ru/20220907/sammit-1815150537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, сша, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), мин аун хлайн, мьянма