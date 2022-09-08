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Путин на ВЭФ предоставил Западу выбор, считает китайский эксперт - РИА Новости, 08.09.2022
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Путин на ВЭФ предоставил Западу выбор, считает китайский эксперт
Путин на ВЭФ предоставил Западу выбор, считает китайский эксперт - РИА Новости, 08.09.2022
Путин на ВЭФ предоставил Западу выбор, считает китайский эксперт
Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) указал Западу, что он стоит перед выбором - продолжать конфликт с Россией,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:20
2022-09-08T13:20
россия
китай
сша
всекитайское собрание народных представителей
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) указал Западу, что он стоит перед выбором - продолжать конфликт с Россией, усугубляя экономические и внутриполитические кризисы в своих станах, или найти способ взаимодействовать в новой реальности, заявил РИА Новости заместитель директора Центра российских и евразийских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Вань Цинсун."В своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ Путин послал миру довольно много четких сигналов. Указав на те издержки, с которыми могут столкнуться США и западные страны в результате конфронтации с Россией, он по сути дал Западу понять, что он может оказаться перед выбором: продолжать обострять конфликт с Россией или найти способы наладить с ней отношения в новой реальности, что, главным образом, зависит от позиции США и западных стран", - сказал Вань Цинсун."Политика давления, которую Запад осуществлял в отношении России после начала российско-украинского конфликта, и особенно "экономическая война" против Москвы, дорого обошлась самим США и другим западным странам", - отметил эксперт, добавив, что санкции бумерангом вернулись в страны, которые их инициировали, "углубив экономический и социальный кризисы в США и других западных государствах"."Они также негативно сказались на промышленной конкурентноспособности, уровне жизни людей, внутриполитических процессах (в этих странах - ред.), поставили под угрозу безопасность глобальной финансовой системы, в основе которой лежит доллар США. Это новая реальность, которую США и Западу необходимо четко осознать и сделать соответствующий выбор", - подчеркнул.По мнению Вань Цинсуна, в своем выступлении на пленарной сессии Путин также четко дал понять, что Россия не собирается изолироваться и хочет поддерживать дружеские и открытые отношения со всеми странами, включая западные."То, что Россия укрепляет сотрудничество со странами Востока, демонстрирует, что она отказывается изолироваться, надеется найти новое окно для отношений с Западом в будущем. Укрепив отношения с Китаем, Индией и другими восточными партнерами, Россия не только может усилить свои позиции для переговоров с Западом, но и заложить основу для восстановления отношений с западными странами в будущем, хотя сейчас это и кажется нереальным", - заключил эксперт.В среду президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии ВЭФ, которая продолжалась три с половиной часа. В сессии также приняли участие лидеры шести государств. Очно на заседании выступили премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также вьетнамский премьер-министр Фам Минь Тинь и премьер Малайзии Исмаил Сабри Якоб обратились к участникам заседания с видеообращениями. Китай направил на форум высокопоставленного руководителя - председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (глава парламента) Ли Чжаньшу. Зарубежные участники говорили о растущих возможностях для партнерства с РФ в сфере энергетики, промышленности и инвестиций, а также делились своими опасениями из-за продовольственного и энергетического кризиса, вызванного западными санкциями.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815308802.html
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россия, китай, сша, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), мин аун хлайн, мьянма
Россия, Китай, США, Всекитайское собрание народных представителей, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Мин Аун Хлайн, Мьянма
13:20 08.09.2022
 
Путин на ВЭФ предоставил Западу выбор, считает китайский эксперт

Китайский эксперт: Путин на ВЭФ дал Западу выбор между кризисом и сотрудничеством

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) указал Западу, что он стоит перед выбором - продолжать конфликт с Россией, усугубляя экономические и внутриполитические кризисы в своих станах, или найти способ взаимодействовать в новой реальности, заявил РИА Новости заместитель директора Центра российских и евразийских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Вань Цинсун.
"В своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ Путин послал миру довольно много четких сигналов. Указав на те издержки, с которыми могут столкнуться США и западные страны в результате конфронтации с Россией, он по сути дал Западу понять, что он может оказаться перед выбором: продолжать обострять конфликт с Россией или найти способы наладить с ней отношения в новой реальности, что, главным образом, зависит от позиции США и западных стран", - сказал Вань Цинсун.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
08:40
В Китае набросились на США из-за России
"Политика давления, которую Запад осуществлял в отношении России после начала российско-украинского конфликта, и особенно "экономическая война" против Москвы, дорого обошлась самим США и другим западным странам", - отметил эксперт, добавив, что санкции бумерангом вернулись в страны, которые их инициировали, "углубив экономический и социальный кризисы в США и других западных государствах".
"Они также негативно сказались на промышленной конкурентноспособности, уровне жизни людей, внутриполитических процессах (в этих странах - ред.), поставили под угрозу безопасность глобальной финансовой системы, в основе которой лежит доллар США. Это новая реальность, которую США и Западу необходимо четко осознать и сделать соответствующий выбор", - подчеркнул.
По мнению Вань Цинсуна, в своем выступлении на пленарной сессии Путин также четко дал понять, что Россия не собирается изолироваться и хочет поддерживать дружеские и открытые отношения со всеми странами, включая западные.
"То, что Россия укрепляет сотрудничество со странами Востока, демонстрирует, что она отказывается изолироваться, надеется найти новое окно для отношений с Западом в будущем. Укрепив отношения с Китаем, Индией и другими восточными партнерами, Россия не только может усилить свои позиции для переговоров с Западом, но и заложить основу для восстановления отношений с западными странами в будущем, хотя сейчас это и кажется нереальным", - заключил эксперт.
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Россия и Китай выйдут на объем товарооборота в 200 миллиардов долларов
В среду президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии ВЭФ, которая продолжалась три с половиной часа. В сессии также приняли участие лидеры шести государств. Очно на заседании выступили премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также вьетнамский премьер-министр Фам Минь Тинь и премьер Малайзии Исмаил Сабри Якоб обратились к участникам заседания с видеообращениями. Китай направил на форум высокопоставленного руководителя - председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (глава парламента) Ли Чжаньшу. Зарубежные участники говорили о растущих возможностях для партнерства с РФ в сфере энергетики, промышленности и инвестиций, а также делились своими опасениями из-за продовольственного и энергетического кризиса, вызванного западными санкциями.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 14:43
Саммит Россия — Китай — Монголия пройдет в Узбекистане в рамках ШОС
 
РоссияКитайСШАВсекитайское собрание народных представителейДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Мин Аун ХлайнМьянма
 
 
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