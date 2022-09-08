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Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Москве
Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Москве - РИА Новости, 08.09.2022
Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Москве
Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Новомосковском административном округе Москвы в четверг, сообщил журналистам руководитель департамента... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:44
2022-09-08T14:44
2022-09-08T14:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
антон кульбачевский
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Новомосковском административном округе Москвы в четверг, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.Он добавил, что в Москве в месяц выпускается в среднем две-три птицы в день.Кульбачевский рассказал, что птицы, которых выпускают на волю, попадают в центр передержки, где проходят реабилитацию после инцидентов с техническими сооружениями.
https://ria.ru/20220704/ptitsy-1800050471.html
москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, новомосковский административный округ
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Антон Кульбачевский, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Новомосковский административный округ