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Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Москве - РИА Новости, 08.09.2022
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Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Москве
Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Москве - РИА Новости, 08.09.2022
Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Москве
Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Новомосковском административном округе Москвы в четверг, сообщил журналистам руководитель департамента... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:44
2022-09-08T14:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
антон кульбачевский
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Новомосковском административном округе Москвы в четверг, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.Он добавил, что в Москве в месяц выпускается в среднем две-три птицы в день.Кульбачевский рассказал, что птицы, которых выпускают на волю, попадают в центр передержки, где проходят реабилитацию после инцидентов с техническими сооружениями.
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москва, общество, антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, новомосковский административный округ
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Антон Кульбачевский, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, Новомосковский административный округ
14:44 08.09.2022
 

Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Москве

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкЧайка
Чайка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Чайка
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Новомосковском административном округе Москвы в четверг, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.
"Сегодня мы выпустили 30 птиц - это соколы, совы, ястребы, утки, как всегда наши традиционные птицы, которые попадают в различные истории, и одна чайка. Но чайка это редкость, сегодня можно сказать, что тоже она была выпущена в дикую природу", - заявил Кульбачевский.
Он добавил, что в Москве в месяц выпускается в среднем две-три птицы в день.
Кульбачевский рассказал, что птицы, которых выпускают на волю, попадают в центр передержки, где проходят реабилитацию после инцидентов с техническими сооружениями.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоАнтон КульбачевскийДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыНовомосковский административный округ
 
 
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