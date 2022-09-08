https://ria.ru/20220908/ptitsy-1815416805.html

Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Москве

Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Москве - РИА Новости, 08.09.2022

Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Москве

Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Новомосковском административном округе Москвы в четверг, сообщил журналистам руководитель департамента... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:44

2022-09-08T14:44

2022-09-08T14:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

антон кульбачевский

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Чайку и еще 29 птиц выпустили на волю в Новомосковском административном округе Москвы в четверг, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.Он добавил, что в Москве в месяц выпускается в среднем две-три птицы в день.Кульбачевский рассказал, что птицы, которых выпускают на волю, попадают в центр передержки, где проходят реабилитацию после инцидентов с техническими сооружениями.

https://ria.ru/20220704/ptitsy-1800050471.html

москва

новомосковский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, антон кульбачевский, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, новомосковский административный округ