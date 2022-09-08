https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815292494.html

В Приморье затопило 186 домов из-за ливней

В Приморье затопило 186 домов из-за ливней - РИА Новости, 08.09.2022

В Приморье затопило 186 домов из-за ливней

Ливни в Приморье, вызванные тайфуном "Хинамнор", затопили 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T01:28

2022-09-08T01:28

2022-09-08T01:30

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150148/20/1501482097_0:53:3226:1868_1920x0_80_0_0_ac404c5908a1614f4d21030561d2abce.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Ливни в Приморье, вызванные тайфуном "Хинамнор", затопили 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов, сообщает ГУМЧС РФ по региону.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.Ранее сообщалось, что 38 человек эвакуировано с затопленных территорий после тайфуна "Хинамнор", затоплены подвалы 11 многоквартирных домов и 130 приусадебных участков.

https://ria.ru/20220829/kuban-1812808741.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)