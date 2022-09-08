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В Приморье затопило 186 домов из-за ливней
В Приморье затопило 186 домов из-за ливней - РИА Новости, 08.09.2022
В Приморье затопило 186 домов из-за ливней
Ливни в Приморье, вызванные тайфуном "Хинамнор", затопили 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T01:28
2022-09-08T01:28
2022-09-08T01:30
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Ливни в Приморье, вызванные тайфуном "Хинамнор", затопили 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов, сообщает ГУМЧС РФ по региону.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.Ранее сообщалось, что 38 человек эвакуировано с затопленных территорий после тайфуна "Хинамнор", затоплены подвалы 11 многоквартирных домов и 130 приусадебных участков.
https://ria.ru/20220829/kuban-1812808741.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:28 08.09.2022 (обновлено: 01:30 08.09.2022)
В Приморье затопило 186 домов из-за ливней
ГУМЧС России в Приморье: ливни затопили 186 домов, 540 участков, повреждено 26 мостов