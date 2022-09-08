Рейтинг@Mail.ru
В Приморье затопило 186 домов из-за ливней - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815292494.html
В Приморье затопило 186 домов из-за ливней
В Приморье затопило 186 домов из-за ливней - РИА Новости, 08.09.2022
В Приморье затопило 186 домов из-за ливней
Ливни в Приморье, вызванные тайфуном "Хинамнор", затопили 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T01:28
2022-09-08T01:30
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150148/20/1501482097_0:53:3226:1868_1920x0_80_0_0_ac404c5908a1614f4d21030561d2abce.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Ливни в Приморье, вызванные тайфуном "Хинамнор", затопили 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов, сообщает ГУМЧС РФ по региону.Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.Ранее сообщалось, что 38 человек эвакуировано с затопленных территорий после тайфуна "Хинамнор", затоплены подвалы 11 многоквартирных домов и 130 приусадебных участков.
https://ria.ru/20220829/kuban-1812808741.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150148/20/1501482097_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_03c2a77092cd2d74ea5b58c60c10e782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:28 08.09.2022 (обновлено: 01:30 08.09.2022)
 
В Приморье затопило 186 домов из-за ливней

ГУМЧС России в Приморье: ливни затопили 186 домов, 540 участков, повреждено 26 мостов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПодтопленный дом
Подтопленный дом - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Подтопленный дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Ливни в Приморье, вызванные тайфуном "Хинамнор", затопили 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов, сообщает ГУМЧС РФ по региону.
"В настоящее время в 19 населённых пунктах 10 муниципальных образований подтоплены 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов. Наблюдаются переливы на 37 участках автомобильных дорог, отрезаны от дорожного сообщения 33 населенных пункта", - говорится в сообщении.
Ранее краевой главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах Приморья и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах порывами до 35 (ураган). Ожидается, что погода начнет восстанавливаться после 8 сентября.
Ранее сообщалось, что 38 человек эвакуировано с затопленных территорий после тайфуна "Хинамнор", затоплены подвалы 11 многоквартирных домов и 130 приусадебных участков.
Автомобиль на улице Мира в Сочи, затопленной после сильного дождя - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 10:49Туризм
Штормовое предупреждение из-за ливня объявлено на Кубани
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала