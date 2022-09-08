https://ria.ru/20220908/prazdnovanie-1815379978.html

В праздновании столетия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек

В праздновании столетия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2022

В праздновании столетия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек

В праздничных мероприятиях в честь 100-летия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:47

2022-09-08T12:47

2022-09-08T12:47

карачаево-черкесская республика

черкесск

аслан бжания

александр новак

юрий чайка

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ЧЕРКЕССК, 8 сен – РИА Новости. В праздничных мероприятиях в честь 100-летия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.Основным местом торжеств стал стадион "Нарт" в Черкесске. Там в рамках гала-концерта был показан документальный фильм о Карачаево-Черкесии "На все 100" и театрализованное представление о разных этапах становления Карачаево-Черкесии с участием 450 артистов.С юбилеем жителей КЧР со сцены поздравили полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, вице-премьер России Александр Новак, президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев, главы субъектов СКФО.Поздравление с вековым юбилеем Карачаево-Черкесия получила и с Международной космической станции. На связь вышли члены экипажа экспедиции МКС: летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев, космонавты-испытатели Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Они отметили "красоту республики и величие Эльбруса, которыми любуются с космоса".Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поблагодарил земляков за ратный труд и призвал к решению новых задач, реализации планов по дальнейшему развитию региона.Для тысячи жителей и гостей Черкесска выступили популярные артисты - Зара, Стас Михайлов, Баста.Кульминацией праздника стал салют.

https://ria.ru/20220907/tsentr-1815271252.html

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

черкесск, аслан бжания, александр новак, юрий чайка