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В праздновании столетия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220908/prazdnovanie-1815379978.html
В праздновании столетия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек
В праздновании столетия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2022
В праздновании столетия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек
В праздничных мероприятиях в честь 100-летия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:47
2022-09-08T12:47
карачаево-черкесская республика
черкесск
аслан бжания
александр новак
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ЧЕРКЕССК, 8 сен – РИА Новости. В праздничных мероприятиях в честь 100-летия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.Основным местом торжеств стал стадион "Нарт" в Черкесске. Там в рамках гала-концерта был показан документальный фильм о Карачаево-Черкесии "На все 100" и театрализованное представление о разных этапах становления Карачаево-Черкесии с участием 450 артистов.С юбилеем жителей КЧР со сцены поздравили полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, вице-премьер России Александр Новак, президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев, главы субъектов СКФО.Поздравление с вековым юбилеем Карачаево-Черкесия получила и с Международной космической станции. На связь вышли члены экипажа экспедиции МКС: летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев, космонавты-испытатели Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Они отметили "красоту республики и величие Эльбруса, которыми любуются с космоса".Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поблагодарил земляков за ратный труд и призвал к решению новых задач, реализации планов по дальнейшему развитию региона.Для тысячи жителей и гостей Черкесска выступили популярные артисты - Зара, Стас Михайлов, Баста.Кульминацией праздника стал салют.
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черкесск, аслан бжания, александр новак, юрий чайка
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Аслан Бжания, Александр Новак, Юрий Чайка
12:47 08.09.2022
 

В праздновании столетия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек

© Фото : Рашид Темрезов / ВКонтактеТоржественное мероприятие в честь 100-летия Карачаево-Черкесии на стадионе "Нарт"
Торжественное мероприятие в честь 100-летия Карачаево-Черкесии на стадионе Нарт - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Рашид Темрезов / ВКонтакте
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 8 сен – РИА Новости. В праздничных мероприятиях в честь 100-летия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Основным местом торжеств стал стадион "Нарт" в Черкесске. Там в рамках гала-концерта был показан документальный фильм о Карачаево-Черкесии "На все 100" и театрализованное представление о разных этапах становления Карачаево-Черкесии с участием 450 артистов.
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С юбилеем жителей КЧР со сцены поздравили полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, вице-премьер России Александр Новак, президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев, главы субъектов СКФО.
Поздравление с вековым юбилеем Карачаево-Черкесия получила и с Международной космической станции. На связь вышли члены экипажа экспедиции МКС: летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев, космонавты-испытатели Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Они отметили "красоту республики и величие Эльбруса, которыми любуются с космоса".
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поблагодарил земляков за ратный труд и призвал к решению новых задач, реализации планов по дальнейшему развитию региона.
Для тысячи жителей и гостей Черкесска выступили популярные артисты - Зара, Стас Михайлов, Баста.
Кульминацией праздника стал салют.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскАслан БжанияАлександр НовакЮрий Чайка
 
 
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