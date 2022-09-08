В праздновании столетия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек
© Фото : Рашид Темрезов / ВКонтактеТоржественное мероприятие в честь 100-летия Карачаево-Черкесии на стадионе "Нарт"
© Фото : Рашид Темрезов / ВКонтакте
ЧЕРКЕССК, 8 сен – РИА Новости. В праздничных мероприятиях в честь 100-летия Карачаево-Черкесии приняли участие 30 тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Основным местом торжеств стал стадион "Нарт" в Черкесске. Там в рамках гала-концерта был показан документальный фильм о Карачаево-Черкесии "На все 100" и театрализованное представление о разных этапах становления Карачаево-Черкесии с участием 450 артистов.
С юбилеем жителей КЧР со сцены поздравили полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, вице-премьер России Александр Новак, президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев, главы субъектов СКФО.
Поздравление с вековым юбилеем Карачаево-Черкесия получила и с Международной космической станции. На связь вышли члены экипажа экспедиции МКС: летчик-космонавт, герой России Олег Артемьев, космонавты-испытатели Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Они отметили "красоту республики и величие Эльбруса, которыми любуются с космоса".
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поблагодарил земляков за ратный труд и призвал к решению новых задач, реализации планов по дальнейшему развитию региона.
Для тысячи жителей и гостей Черкесска выступили популярные артисты - Зара, Стас Михайлов, Баста.
Кульминацией праздника стал салют.