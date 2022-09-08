https://ria.ru/20220908/prazdnik-1814825731.html

День финансиста в России

День финансиста в России - РИА Новости, 08.09.2022

День финансиста в России

8 сентября в России отмечается День финансиста, установленный указом президента РФ 19 августа 2011 года. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T02:40

2022-09-08T02:40

2022-09-08T02:40

справки

россия

день финансиста в россии

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8 сентября в России отмечается День финансиста, установленный указом президента РФ 19 августа 2011 года. Дата праздника была выбрана не случайно: 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года манифестом императора Александра I было учреждено министерство финансов Российской империи. В 1810-1811 годах функции Управления государственными доходами и расходами были распределены между министерством финансов, государственным казначейством и государственным контролем. В состав министерства финансов вошли департаменты государственных имуществ, внешней торговли, мануфактур и внутренней торговли, податей и сборов, две канцелярии министра и др.В 1838 году было учреждено министерство государственных имуществ, к которому отошла часть структур министерства финансов.8 ноября (26 октября по старому стилю) 1917 года был принят "Декрет об учреждении Совета Народных Комиссаров" и образован Народный комиссариат финансов (Наркомфин). Под руководством главы Советского государства Владимира Ленина были разработаны мероприятия по проведению финансовой политики страны, в число которых вошли национализация банков и страхового дела, введение прогрессивного налогообложения, отмена коммерческой тайны и др.В марте 1946 года Наркомфин СССР был преобразован в министерство финансов СССР.11 ноября 1991 года указом президента РСФСР министерство финансов и министерство экономики были объединены в министерство экономики и финансов РСФСР.С 25 декабря 1991 года по 19 февраля 1992 года ведомство называлось "министерство экономики и финансов РФ". Указом президента РФ от 19 февраля 1992 года оно было вновь разделено на министерство экономики РФ и министерство финансов РФ.В настоящее время в состав ведомства входят 30 департаментов.С 2011 года министерство возглавляет Антон Силуанов.День финансиста – праздник для всех специалистов финансовой сферы: руководителей и сотрудников банков, финансовых, страховых и инвестиционных компаний; студентов, преподавательского состава профильных вузов и факультетов, ученых и общественных деятелей, государственных и коммерческих финансовых организаций, а также для миллионов людей, активно вкладывающих личные средства в финансовые инструменты и развитие российской экономики. Впервые на официальном уровне праздник был отмечен 8 сентября 2011 года. Ежегодно в День финансиста проводятся волонтерские образовательные, просветительские, деловые и культурные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения и компетентности специалистов финансовой системы.Традиционно к празднику приурочена церемония награждения лауреатов Всероссийской премии финансистов "Репутация". Ее вручают за значимый вклад в развитие российской финансовой системы. Лауреатами премии в разные годы были политик Анатолий Аксаков, эксперт Андрей Паранич, экономист Сергей Глазьев, бывший министр экономики Евгений Ясин, журналистка Наиля Аскер-Заде и другие авторитетные персоны. В 2021 году лауреатами премии стали председатель правления Национального клирингового центра Эдди Астанин, председатель совета директоров (президент) ПАО КБ "Центр-Инвест" Василий Высоков, руководитель Межрегиональной общественной организации "Кредитный правозащитник" Михаил Алексеев, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин и другие. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день финансиста в россии