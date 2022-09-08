07:11 08.09.2022 (обновлено: 07:15 08.09.2022)
Замглавы АП сравнил защиту прав коренных народов в России и в мире
Замглавы АП Магомедов: интересы коренных народов в России защищены масштабнее, чем в мире
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов
Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил на ВЭФ, что права и гарантии коренных малочисленных народов обеспечены в РФ более широко, чем в ряде других стран.
"В нашей стране создана обширная нормативно-правовая база в отношении коренных народов, мы смотримся очень выгодно в сравнении с другими странами. Не единственное государство, где есть коренные народы, но нормативная база делается в отношении коренных народов в РФ и регионов гораздо больше, чем в других странах", - сказал Магомедов на сессии "Жизнь коренных малочисленных народов: сохранить традиции, развить экономику и повысить качество жизни".
Он добавил, что права коренных народов "закреплены в водном, лесном, земельном кодексах, принят базовый федеральный закон об основных гарантиях".
По его словам, интересы коренных народов учтены во многих стратегических документах, в первую очередь "в стратегии государственной национальной политики, которая является базовым документом".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.