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Замглавы АП сравнил защиту прав коренных народов в России и в мире - РИА Новости, 08.09.2022
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Замглавы АП сравнил защиту прав коренных народов в России и в мире
Замглавы АП сравнил защиту прав коренных народов в России и в мире - РИА Новости, 08.09.2022
Замглавы АП сравнил защиту прав коренных народов в России и в мире
Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил на ВЭФ, что права и гарантии коренных малочисленных народов обеспечены в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:11
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россия
русский (остров)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил на ВЭФ, что права и гарантии коренных малочисленных народов обеспечены в РФ более широко, чем в ряде других стран.Он добавил, что права коренных народов "закреплены в водном, лесном, земельном кодексах, принят базовый федеральный закон об основных гарантиях".По его словам, интересы коренных народов учтены во многих стратегических документах, в первую очередь "в стратегии государственной национальной политики, которая является базовым документом".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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магомедсалам магомедов, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество
Магомедсалам Магомедов, Россия, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Общество
07:11 08.09.2022 (обновлено: 07:15 08.09.2022)
 
Замглавы АП сравнил защиту прав коренных народов в России и в мире

Замглавы АП Магомедов: интересы коренных народов в России защищены масштабнее, чем в мире

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов
Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил на ВЭФ, что права и гарантии коренных малочисленных народов обеспечены в РФ более широко, чем в ряде других стран.
"В нашей стране создана обширная нормативно-правовая база в отношении коренных народов, мы смотримся очень выгодно в сравнении с другими странами. Не единственное государство, где есть коренные народы, но нормативная база делается в отношении коренных народов в РФ и регионов гораздо больше, чем в других странах", - сказал Магомедов на сессии "Жизнь коренных малочисленных народов: сохранить традиции, развить экономику и повысить качество жизни".
Он добавил, что права коренных народов "закреплены в водном, лесном, земельном кодексах, принят базовый федеральный закон об основных гарантиях".
По его словам, интересы коренных народов учтены во многих стратегических документах, в первую очередь "в стратегии государственной национальной политики, которая является базовым документом".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Магомедсалам МагомедовРоссияРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
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