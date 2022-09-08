https://ria.ru/20220908/pravo-1815300608.html

Замглавы АП сравнил защиту прав коренных народов в России и в мире

Замглавы АП сравнил защиту прав коренных народов в России и в мире - РИА Новости, 08.09.2022

Замглавы АП сравнил защиту прав коренных народов в России и в мире

Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил на ВЭФ, что права и гарантии коренных малочисленных народов обеспечены в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:11

2022-09-08T07:11

2022-09-08T07:15

магомедсалам магомедов

россия

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил на ВЭФ, что права и гарантии коренных малочисленных народов обеспечены в РФ более широко, чем в ряде других стран.Он добавил, что права коренных народов "закреплены в водном, лесном, земельном кодексах, принят базовый федеральный закон об основных гарантиях".По его словам, интересы коренных народов учтены во многих стратегических документах, в первую очередь "в стратегии государственной национальной политики, которая является базовым документом".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220517/kanada-1788919915.html

россия

русский (остров)

владивосток

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магомедсалам магомедов, россия, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество