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За сутки площадь пожаров в Рязанской области выросла на 170 гектаров - РИА Новости, 08.09.2022
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За сутки площадь пожаров в Рязанской области выросла на 170 гектаров
За сутки площадь пожаров в Рязанской области выросла на 170 гектаров - РИА Новости, 08.09.2022
За сутки площадь пожаров в Рязанской области выросла на 170 гектаров
Площадь сгоревших лесов в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 170 гектаров, все семь действующих очагов пожаров локализованы, рассказал РИА... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:57
2022-09-08T09:57
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Площадь сгоревших лесов в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 170 гектаров, все семь действующих очагов пожаров локализованы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Таким образом, несмотря на все усилия пожары продолжаются уже четвертую неделю – масштабная волна пошла в регионе с середины августа."По состоянию на 06.00 мск четверга, за сутки зарегистрировано увеличение площади сгоревших лесов на территории Рязанской области на 170 гектаров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все семь очагов природных пожаров удалось локализовать. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.С начала возгораний на территории региона общая площадь сгоревших лесов достигла 30,54 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20220903/pozhar-1814230263.html
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, россия
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Россия
09:57 08.09.2022
 
За сутки площадь пожаров в Рязанской области выросла на 170 гектаров

Площадь сгоревших лесов в Рязанской области за сутки увеличилась на 170 гектаров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области
Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Площадь сгоревших лесов в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 170 гектаров, все семь действующих очагов пожаров локализованы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Таким образом, несмотря на все усилия пожары продолжаются уже четвертую неделю – масштабная волна пошла в регионе с середины августа.
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 15:26
В Рязанской области остался один очаг природного пожара
"По состоянию на 06.00 мск четверга, за сутки зарегистрировано увеличение площади сгоревших лесов на территории Рязанской области на 170 гектаров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все семь очагов природных пожаров удалось локализовать. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.
С начала возгораний на территории региона общая площадь сгоревших лесов достигла 30,54 тысячи гектаров.
Пожарная машина сотрудников МЧС РФ на месте лесного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 09:31
В Рязанской области полностью локализовали лесной пожар
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииРоссия
 
 
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