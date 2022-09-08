https://ria.ru/20220908/pozhary-1815324334.html

За сутки площадь пожаров в Рязанской области выросла на 170 гектаров

За сутки площадь пожаров в Рязанской области выросла на 170 гектаров - РИА Новости, 08.09.2022

За сутки площадь пожаров в Рязанской области выросла на 170 гектаров

Площадь сгоревших лесов в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 170 гектаров, все семь действующих очагов пожаров локализованы, рассказал РИА... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:57

2022-09-08T09:57

2022-09-08T09:57

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Площадь сгоревших лесов в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 170 гектаров, все семь действующих очагов пожаров локализованы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Таким образом, несмотря на все усилия пожары продолжаются уже четвертую неделю – масштабная волна пошла в регионе с середины августа."По состоянию на 06.00 мск четверга, за сутки зарегистрировано увеличение площади сгоревших лесов на территории Рязанской области на 170 гектаров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что все семь очагов природных пожаров удалось локализовать. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.С начала возгораний на территории региона общая площадь сгоревших лесов достигла 30,54 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20220903/pozhar-1814230263.html

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рязанская область

россия

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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, россия