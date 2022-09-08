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Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров - РИА Новости, 08.09.2022
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Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров - РИА Новости, 08.09.2022
Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T05:49
2022-09-08T11:18
происшествия
владислав ховалыг
пий-хемский район
рязанская область
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 8 сен — РИА Новости. Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.По информации главы региона, в среду в Пий-Хемском районе тушили четыре пожара. На ликвидации пожаров работают не только специалисты Минсельхоза и пожарные, но и военные. Так 55 мотострелковая горная бригада направила в Пий-Хемский район пожарную группу. В ближайшие дни будут возвращены 50 десантников-парашютистов Авиалесоохраны, командированных в Рязанскую область.
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происшествия, владислав ховалыг, пий-хемский район, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Владислав Ховалыг, Пий-Хемский район, Рязанская область, Природные пожары в России
05:49 08.09.2022 (обновлено: 11:18 08.09.2022)
 
Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Глава Республики Тыва Ховалыг заявил о введении режима ЧС из-за лесных пожаров

© Фото : Владислав Ховалыг/TelegramЛесные пожары в Туве
Лесные пожары в Туве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Владислав Ховалыг/Telegram
Лесные пожары в Туве
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КРАСНОЯРСК, 8 сен — РИА Новости. Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"Из-за лесных пожаров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Туве. По прогнозам синоптиков, жаркая погода будет стоять вплоть до 13 сентября. Несмотря на незамедлительную реакцию специалистов, фиксируем новые очаги", — сообщил он в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, в среду в Пий-Хемском районе тушили четыре пожара. На ликвидации пожаров работают не только специалисты Минсельхоза и пожарные, но и военные. Так 55 мотострелковая горная бригада направила в Пий-Хемский район пожарную группу. В ближайшие дни будут возвращены 50 десантников-парашютистов Авиалесоохраны, командированных в Рязанскую область.
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ПроисшествияВладислав ХовалыгПий-Хемский районРязанская областьПриродные пожары в России
 
 
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