https://ria.ru/20220908/pozhary-1815298846.html

Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров - РИА Новости, 08.09.2022

Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T05:49

2022-09-08T05:49

2022-09-08T11:18

происшествия

владислав ховалыг

пий-хемский район

рязанская область

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815317572_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_168bc0a52f12c31c214ce1b8c5130d3c.jpg

КРАСНОЯРСК, 8 сен — РИА Новости. Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.По информации главы региона, в среду в Пий-Хемском районе тушили четыре пожара. На ликвидации пожаров работают не только специалисты Минсельхоза и пожарные, но и военные. Так 55 мотострелковая горная бригада направила в Пий-Хемский район пожарную группу. В ближайшие дни будут возвращены 50 десантников-парашютистов Авиалесоохраны, командированных в Рязанскую область.

https://ria.ru/20220907/pozhary-1815189993.html

пий-хемский район

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владислав ховалыг, пий-хемский район, рязанская область, природные пожары в россии