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Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров - РИА Новости, 08.09.2022
Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T05:49
2022-09-08T05:49
2022-09-08T11:18
происшествия
владислав ховалыг
пий-хемский район
рязанская область
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 8 сен — РИА Новости. Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.По информации главы региона, в среду в Пий-Хемском районе тушили четыре пожара. На ликвидации пожаров работают не только специалисты Минсельхоза и пожарные, но и военные. Так 55 мотострелковая горная бригада направила в Пий-Хемский район пожарную группу. В ближайшие дни будут возвращены 50 десантников-парашютистов Авиалесоохраны, командированных в Рязанскую область.
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пий-хемский район
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происшествия, владислав ховалыг, пий-хемский район, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Владислав Ховалыг, Пий-Хемский район, Рязанская область, Природные пожары в России
05:49 08.09.2022 (обновлено: 11:18 08.09.2022)
Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
Глава Республики Тыва Ховалыг заявил о введении режима ЧС из-за лесных пожаров