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Ученые перечислили регионы с высоким уровнем пожарной опасности - РИА Новости, 08.09.2022
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Ученые перечислили регионы с высоким уровнем пожарной опасности
Ученые перечислили регионы с высоким уровнем пожарной опасности - РИА Новости, 08.09.2022
Ученые перечислили регионы с высоким уровнем пожарной опасности
Наивысшие классы пожарной опасности прогнозируются на этой неделе на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на юге центральной РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T02:54
2022-09-08T03:02
северо-кавказский федеральный округ
россия
мурманская область
внии гочс
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наивысшие классы пожарной опасности прогнозируются на этой неделе на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на юге центральной России и Приволжья, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."По метеорологическим условиям чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности эксперты института прогнозируют... на европейской части страны - в Мурманской области, на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Ученые института отмечают, что, кроме того, чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Туве, Бурятии, Забайкальском крае, а также на территории Новосибирской, Омской и Курганской областей.
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северо-кавказский федеральный округ
россия
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северо-кавказский федеральный округ, россия, мурманская область, внии гочс, природные пожары в россии
Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, Мурманская область, ВНИИ ГОЧС, Природные пожары в России
02:54 08.09.2022 (обновлено: 03:02 08.09.2022)
 
Ученые перечислили регионы с высоким уровнем пожарной опасности

ВНИИ ГОЧС спрогнозировал уровень пожаров в регионах Южного и Северо-Кавказского округов

© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России
Эмблема МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наивысшие классы пожарной опасности прогнозируются на этой неделе на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на юге центральной России и Приволжья, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"По метеорологическим условиям чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности эксперты института прогнозируют... на европейской части страны - в Мурманской области, на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что, кроме того, чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Туве, Бурятии, Забайкальском крае, а также на территории Новосибирской, Омской и Курганской областей.
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Северо-Кавказский Федеральный округРоссияМурманская областьВНИИ ГОЧСПриродные пожары в России
 
 
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