https://ria.ru/20220908/pozhary-1815294938.html

Ученые перечислили регионы с высоким уровнем пожарной опасности

Ученые перечислили регионы с высоким уровнем пожарной опасности - РИА Новости, 08.09.2022

Ученые перечислили регионы с высоким уровнем пожарной опасности

Наивысшие классы пожарной опасности прогнозируются на этой неделе на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на юге центральной РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T02:54

2022-09-08T02:54

2022-09-08T03:02

северо-кавказский федеральный округ

россия

мурманская область

внии гочс

природные пожары в россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Наивысшие классы пожарной опасности прогнозируются на этой неделе на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также на юге центральной России и Приволжья, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."По метеорологическим условиям чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности эксперты института прогнозируют... на европейской части страны - в Мурманской области, на всей территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.Ученые института отмечают, что, кроме того, чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Туве, Бурятии, Забайкальском крае, а также на территории Новосибирской, Омской и Курганской областей.

https://ria.ru/20220907/pozhary-1815189993.html

северо-кавказский федеральный округ

россия

мурманская область

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северо-кавказский федеральный округ, россия, мурманская область, внии гочс, природные пожары в россии