https://ria.ru/20220908/pozhar-1815445183.html

В Ростовской области загорелись три склада

В Ростовской области загорелись три склада - РИА Новости, 08.09.2022

В Ростовской области загорелись три склада

Три склада загорелись на площади порядка 800 квадратных метров в городе Аксай в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:24

2022-09-08T16:24

2022-09-08T16:27

происшествия

ростовская область

аксай

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Три склада загорелись на площади порядка 800 квадратных метров в городе Аксай в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, по предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.Собеседник агентства добавил, что спасатели принимают все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшее распространения огня. К тушению пожара привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на складах находится древесина и электрооборудование. Сообщение о пожаре поступило в в 15.20, в 15.48 объявлен ранг пожара 2.

https://ria.ru/20220908/vzryv-1815417068.html

ростовская область

аксай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, аксай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)