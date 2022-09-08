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В Ростовской области загорелись три склада
В Ростовской области загорелись три склада - РИА Новости, 08.09.2022
В Ростовской области загорелись три склада
Три склада загорелись на площади порядка 800 квадратных метров в городе Аксай в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:24
2022-09-08T16:24
2022-09-08T16:27
происшествия
ростовская область
аксай
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Три склада загорелись на площади порядка 800 квадратных метров в городе Аксай в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, по предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.Собеседник агентства добавил, что спасатели принимают все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшее распространения огня. К тушению пожара привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на складах находится древесина и электрооборудование. Сообщение о пожаре поступило в в 15.20, в 15.48 объявлен ранг пожара 2.
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происшествия, ростовская область, аксай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Аксай, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:24 08.09.2022 (обновлено: 16:27 08.09.2022)
В Ростовской области загорелись три склада
В городе Аксай в Ростовской области загорелись три склада на площади 800 квадратных метров
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Три склада загорелись на площади порядка 800 квадратных метров в городе Аксай в Ростовской области, пострадавших, предварительно, нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Западная горят три складских помещения на общей площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.
Собеседник агентства добавил, что спасатели принимают все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшее распространения огня. К тушению пожара привлечены более 30 человек и 11 единиц техники.
Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на складах находится древесина и электрооборудование. Сообщение о пожаре поступило в в 15.20, в 15.48 объявлен ранг пожара 2.