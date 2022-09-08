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Обвиняемый в финансовых махинациях экс-советник Трампа сдался полиции - РИА Новости, 08.09.2022
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Обвиняемый в финансовых махинациях экс-советник Трампа сдался полиции
Обвиняемый в финансовых махинациях экс-советник Трампа сдался полиции - РИА Новости, 08.09.2022
Обвиняемый в финансовых махинациях экс-советник Трампа сдался полиции
Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стив Бэннон сдался полиции, его подозревают в финансовых махинациях вокруг строительства пограничной стены,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:08
2022-09-08T17:08
в мире
сша
нью-йорк (город)
стив бэннон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стив Бэннон сдался полиции, его подозревают в финансовых махинациях вокруг строительства пограничной стены, сообщают местные телеканалы.Бэннон прибыл в прокуратуру на Манхэттене в Нью-Йорке утром в четверг. Суд Нью-Йорка, как ожидается, вскоре официально выдвинет против него обвинения в финансовых махинациях при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой, с помощью которой экс-президент Трамп боролся с незаконной миграцией на южной границе страны. Ожидается, как сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката Бэннона, что он не признает вины. Во вторник сам Бэннон выступил с заявлением, в котором назвал обвинения против него "ложными" и заявил о политизированности суда.Бэннона уже судили по делу о мошенничестве в 2020 году, тогда федеральный суд признал его и еще троих фигурантов дела виновным в незаконных финансовых махинациях. В частности, сообщалось, что, по версии следствия, Бэннон незаконно присвоил себе часть собранных на строительство стены 25 миллионов долларов. Суд не успел вынести приговор экс-советнику президента, поскольку незадолго до формального окончания своего президентского срока Трамп помиловал Бэннона, фактически прекратив идущее на федеральном уровне дело против него. Между тем, как уточняет CNN, президентское помилование не распространяется на региональные суды. Поэтому дело о финансовых махинациях возобновилось в нью-йоркском суде.Ранее в июле Бэннон также был признан виновным в неуважении к суду по делу о штурме конгресса из-за отказа дать показания по делу о штурме Капитолия. Ожидается, что приговор ему будет вынесен в октябре.
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в мире, сша, нью-йорк (город), стив бэннон, дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Стив Бэннон, Дональд Трамп
17:08 08.09.2022
 
Обвиняемый в финансовых махинациях экс-советник Трампа сдался полиции

Обвиняемый в финансовых махинациях экс-советник Трампа Стив Бэннон сдался полиции

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стив Бэннон сдался полиции, его подозревают в финансовых махинациях вокруг строительства пограничной стены, сообщают местные телеканалы.
Бэннон прибыл в прокуратуру на Манхэттене в Нью-Йорке утром в четверг. Суд Нью-Йорка, как ожидается, вскоре официально выдвинет против него обвинения в финансовых махинациях при сборе средств на строительство стены на границе с Мексикой, с помощью которой экс-президент Трамп боролся с незаконной миграцией на южной границе страны. Ожидается, как сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката Бэннона, что он не признает вины. Во вторник сам Бэннон выступил с заявлением, в котором назвал обвинения против него "ложными" и заявил о политизированности суда.
Бэннона уже судили по делу о мошенничестве в 2020 году, тогда федеральный суд признал его и еще троих фигурантов дела виновным в незаконных финансовых махинациях. В частности, сообщалось, что, по версии следствия, Бэннон незаконно присвоил себе часть собранных на строительство стены 25 миллионов долларов. Суд не успел вынести приговор экс-советнику президента, поскольку незадолго до формального окончания своего президентского срока Трамп помиловал Бэннона, фактически прекратив идущее на федеральном уровне дело против него. Между тем, как уточняет CNN, президентское помилование не распространяется на региональные суды. Поэтому дело о финансовых махинациях возобновилось в нью-йоркском суде.
Ранее в июле Бэннон также был признан виновным в неуважении к суду по делу о штурме конгресса из-за отказа дать показания по делу о штурме Капитолия. Ожидается, что приговор ему будет вынесен в октябре.
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