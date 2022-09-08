https://ria.ru/20220908/pokushenie-1815327614.html

Состояние раненого коменданта Бердянска стабилизировалось

Состояние раненого коменданта Бердянска стабилизировалось - РИА Новости, 08.09.2022

Состояние раненого коменданта Бердянска стабилизировалось

Состояние коменданта Бердянска Артема Бардина, на которого было совершено покушение, стабилизировалась, прогнозы врачей обнадеживающие, сообщил член главного... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:20

2022-09-08T10:20

2022-09-08T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Состояние коменданта Бердянска Артема Бардина, на которого было совершено покушение, стабилизировалась, прогнозы врачей обнадеживающие, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Состояние, слава богу, стабилизировали. Прогнозы врачей обнадеживающие", - сказал РИА Новости Рогов.В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прогремел взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Бардину, он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.Рогов ранее говорил, что за покушением на коменданта стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, идет поиск ее участников.

https://ria.ru/20220907/zaporozhe-1815283151.html

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запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

бердянск, запорожская область, в мире, владимир рогов