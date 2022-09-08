https://ria.ru/20220908/pokushenie-1815327614.html
Состояние раненого коменданта Бердянска стабилизировалось
Состояние раненого коменданта Бердянска стабилизировалось - РИА Новости, 08.09.2022
Состояние раненого коменданта Бердянска стабилизировалось
Состояние коменданта Бердянска Артема Бардина, на которого было совершено покушение, стабилизировалась, прогнозы врачей обнадеживающие, сообщил член главного... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:20
2022-09-08T10:20
2022-09-08T10:34
бердянск
запорожская область
в мире
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Состояние коменданта Бердянска Артема Бардина, на которого было совершено покушение, стабилизировалась, прогнозы врачей обнадеживающие, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Состояние, слава богу, стабилизировали. Прогнозы врачей обнадеживающие", - сказал РИА Новости Рогов.В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прогремел взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Бардину, он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.Рогов ранее говорил, что за покушением на коменданта стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, идет поиск ее участников.
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РИА Новости
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бердянск, запорожская область, в мире, владимир рогов
Бердянск, Запорожская область, В мире, Владимир Рогов
10:20 08.09.2022 (обновлено: 10:34 08.09.2022)
Состояние раненого коменданта Бердянска стабилизировалось
Состояние коменданта Бердянска, на которого было совершено покушение, стабилизировалось
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Состояние коменданта Бердянска Артема Бардина, на которого было совершено покушение, стабилизировалась, прогнозы врачей обнадеживающие, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Состояние, слава богу, стабилизировали. Прогнозы врачей обнадеживающие", - сказал РИА Новости Рогов.
В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прогремел взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Бардину, он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Рогов ранее говорил, что за покушением на коменданта стоит украинская диверсионно-разведывательная группа, идет поиск ее участников.