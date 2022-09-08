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Москвичам пообещали улучшение погоды в пятницу - РИА Новости, 08.09.2022
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Москвичам пообещали улучшение погоды в пятницу
Москвичам пообещали улучшение погоды в пятницу - РИА Новости, 08.09.2022
Москвичам пообещали улучшение погоды в пятницу
Погода с пятницы в Москве начнет улучшаться, станет потеплее и без осадков, но уже с понедельника вернется осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:45
2022-09-08T13:45
москва
общество
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Погода с пятницы в Москве начнет улучшаться, станет потеплее и без осадков, но уже с понедельника вернется осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что четверг в Центральной России, в том числе в Москве, станет самым холодным днем текущей осени, когда столбики термометров с трудом достигнут отметки плюс 10. Тем не менее, 8 сентября станет заключительным ненастным днем на этой неделе."В пятницу инициатива на синоптической карте станет медленно переходить к антициклону скандинавского происхождения, благодаря чему немного распогодится. Под утро воздух в Москве остынет до плюс 1 - плюс 3, по области минус 1 - плюс 4, днем плюс 11 - плюс 13, в Подмосковье плюс 9 - плюс 14", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что в предстоящие выходные, благодаря повышенному фону атмосферного давления, осадки тоже маловероятны, из-за облаков по-прежнему будет неуверенно выглядывать солнце. Ночами 0 - плюс 5, днем плюс 11 - плюс 16, в воскресенье на градус выше, что ненадолго вернет показания термометров в климатическое русло."Однако ожидаемый период условного улучшение метеоусловий, когда скандинавец будет буквально насыщен довольно плотной слоистой инверсионной облачностью, вряд ли тянет на бабье лето – длительный период, не менее 5-7 суток, солнечной, теплой и сухой погоды. Тем более, что с наступлением следующей недели в нижней атмосфере активизируется циклоническая деятельность, благоприятствующая процессу осадкообразования. Сентябрь не оправдает надежд и снова начнет погружать нас в осень", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20220904/pogoda-1814335652.html
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москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос", московская область (подмосковье)
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Московская область (Подмосковье)
13:45 08.09.2022
 
Москвичам пообещали улучшение погоды в пятницу

Синоптик Тишковец пообещал москвичам кратковременное улучшение погоды с пятницы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве
Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Уличное украшение ко Дню города на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Погода с пятницы в Москве начнет улучшаться, станет потеплее и без осадков, но уже с понедельника вернется осень, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что четверг в Центральной России, в том числе в Москве, станет самым холодным днем текущей осени, когда столбики термометров с трудом достигнут отметки плюс 10. Тем не менее, 8 сентября станет заключительным ненастным днем на этой неделе.
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"В пятницу инициатива на синоптической карте станет медленно переходить к антициклону скандинавского происхождения, благодаря чему немного распогодится. Под утро воздух в Москве остынет до плюс 1 - плюс 3, по области минус 1 - плюс 4, днем плюс 11 - плюс 13, в Подмосковье плюс 9 - плюс 14", - рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что в предстоящие выходные, благодаря повышенному фону атмосферного давления, осадки тоже маловероятны, из-за облаков по-прежнему будет неуверенно выглядывать солнце. Ночами 0 - плюс 5, днем плюс 11 - плюс 16, в воскресенье на градус выше, что ненадолго вернет показания термометров в климатическое русло.
"Однако ожидаемый период условного улучшение метеоусловий, когда скандинавец будет буквально насыщен довольно плотной слоистой инверсионной облачностью, вряд ли тянет на бабье лето – длительный период, не менее 5-7 суток, солнечной, теплой и сухой погоды. Тем более, что с наступлением следующей недели в нижней атмосфере активизируется циклоническая деятельность, благоприятствующая процессу осадкообразования. Сентябрь не оправдает надежд и снова начнет погружать нас в осень", - добавил Тишковец.
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