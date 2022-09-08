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Пентагон ожидает от конгресса сотрудничества по Украине - РИА Новости, 08.09.2022
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Пентагон ожидает от конгресса сотрудничества по Украине
Пентагон ожидает от конгресса сотрудничества по Украине - РИА Новости, 08.09.2022
Пентагон ожидает от конгресса сотрудничества по Украине
Пентагон ожидает, что конгрессмены и далее будут оказывать поддержку в вопросе выделения средств на военные нужды Украины, заявил на пресс-конференции на базе... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:34
2022-09-08T18:41
ллойд остин
украина
россия
сша
министерство обороны сша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Пентагон ожидает, что конгрессмены и далее будут оказывать поддержку в вопросе выделения средств на военные нужды Украины, заявил на пресс-конференции на базе Рамштайн глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.Отвечая на просьбу объяснить, почему конгресс должен одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине, "учитывая, что экономика США в нестабильной ситуации", Остин сказал: "В вопросе поддержки со стороны конгресса пока мы видели широкую поддержку со стороны обеих партий"."Исходя на заинтересованности и помощи, которую мы видели, я полностью ожидаю, что мы продолжим получать широкую поддержку с стороны обеих партий. Потому что наши лидеры осознают, как это важно – продолжать помогать Украине защищать свою территорию", - указал он.По словам Остина, Украине нужна артиллерия и снаряды к ней, системы противовоздушной обороны (ПВО) и береговой защиты. "США намерены удовлетворить эти потребности", - сообщил Остин. По оценке главы Пентагона, Украина "незамедлительно" отправляет поставляемое оружие на поле боя. Остин добавил, что в ближайшие недели США в координации с союзниками по НАТО проведут очередное обсуждение по поставкам Киеву военной помощи с участием руководителей военных ведомств, занимающихся вооружениями. "США не откажутся от военной поддержки Украине ни сегодня, ни завтра", - резюмировал он.В четверг США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда - на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815470170.html
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ллойд остин, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, ситуация в днр и лнр
Ллойд Остин, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:34 08.09.2022 (обновлено: 18:41 08.09.2022)
 
Пентагон ожидает от конгресса сотрудничества по Украине

Глава Остин: Пентагон ожидает поддержки конгресса в выделении средств на Украину

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Пентагон ожидает, что конгрессмены и далее будут оказывать поддержку в вопросе выделения средств на военные нужды Украины, заявил на пресс-конференции на базе Рамштайн глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.
Отвечая на просьбу объяснить, почему конгресс должен одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине, "учитывая, что экономика США в нестабильной ситуации", Остин сказал: "В вопросе поддержки со стороны конгресса пока мы видели широкую поддержку со стороны обеих партий".
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
17:39Специальная военная операция на Украине
США продолжат публиковать разведданные о российской операции, заявило ЦРУ
"Исходя на заинтересованности и помощи, которую мы видели, я полностью ожидаю, что мы продолжим получать широкую поддержку с стороны обеих партий. Потому что наши лидеры осознают, как это важно – продолжать помогать Украине защищать свою территорию", - указал он.
По словам Остина, Украине нужна артиллерия и снаряды к ней, системы противовоздушной обороны (ПВО) и береговой защиты. "США намерены удовлетворить эти потребности", - сообщил Остин. По оценке главы Пентагона, Украина "незамедлительно" отправляет поставляемое оружие на поле боя. Остин добавил, что в ближайшие недели США в координации с союзниками по НАТО проведут очередное обсуждение по поставкам Киеву военной помощи с участием руководителей военных ведомств, занимающихся вооружениями. "США не откажутся от военной поддержки Украине ни сегодня, ни завтра", - резюмировал он.
В четверг США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда - на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
11:26Специальная военная операция на Украине
Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи
 
Ллойд ОстинУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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