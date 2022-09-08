https://ria.ru/20220908/pentagon-1815490583.html

Пентагон ожидает от конгресса сотрудничества по Украине

Пентагон ожидает от конгресса сотрудничества по Украине - РИА Новости, 08.09.2022

Пентагон ожидает от конгресса сотрудничества по Украине

Пентагон ожидает, что конгрессмены и далее будут оказывать поддержку в вопросе выделения средств на военные нужды Украины, заявил на пресс-конференции на базе... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:34

2022-09-08T18:34

2022-09-08T18:41

ллойд остин

украина

россия

сша

министерство обороны сша

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Пентагон ожидает, что конгрессмены и далее будут оказывать поддержку в вопросе выделения средств на военные нужды Украины, заявил на пресс-конференции на базе Рамштайн глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.Отвечая на просьбу объяснить, почему конгресс должен одобрить дополнительное финансирование военной помощи Украине, "учитывая, что экономика США в нестабильной ситуации", Остин сказал: "В вопросе поддержки со стороны конгресса пока мы видели широкую поддержку со стороны обеих партий"."Исходя на заинтересованности и помощи, которую мы видели, я полностью ожидаю, что мы продолжим получать широкую поддержку с стороны обеих партий. Потому что наши лидеры осознают, как это важно – продолжать помогать Украине защищать свою территорию", - указал он.По словам Остина, Украине нужна артиллерия и снаряды к ней, системы противовоздушной обороны (ПВО) и береговой защиты. "США намерены удовлетворить эти потребности", - сообщил Остин. По оценке главы Пентагона, Украина "незамедлительно" отправляет поставляемое оружие на поле боя. Остин добавил, что в ближайшие недели США в координации с союзниками по НАТО проведут очередное обсуждение по поставкам Киеву военной помощи с участием руководителей военных ведомств, занимающихся вооружениями. "США не откажутся от военной поддержки Украине ни сегодня, ни завтра", - резюмировал он.В четверг США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов долларов пойдут на дополнительные вооружения Украине, 2,2 миллиарда - на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220908/ukraina-1815470170.html

https://ria.ru/20220908/ukraina-1815346555.html

украина

россия

сша

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ллойд остин, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, ситуация в днр и лнр