https://ria.ru/20220908/otoplenie-1815488882.html

Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов

Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов - РИА Новости, 08.09.2022

Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов

Власти Дании ограничили температуру отопления в общественных помещениях до 19 градусов, а также заявили о сокращении отопительного сезона, сообщает датский... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:28

2022-09-08T18:28

2022-09-08T18:28

в мире

дания

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти Дании ограничили температуру отопления в общественных помещениях до 19 градусов, а также заявили о сокращении отопительного сезона, сообщает датский телеканал TV2."Помимо прочего, должна быть снижена температура отопления в общественных помещениях до 19 градусов. В нормальных условиях температура находится на уровне 21-23 градусов... Кроме того, отопительный сезон будет сокращен", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном после пресс-конференции министра энергетики страны Дана Йоргенсена.При этом отмечается, что правило не будет распространяться на больницы, дома престарелых и помещения, где размещаются ясельные группы детских садов.Также власти заявили, что любая подсветка домов, кроме обычных уличных фонарей, должна быть отключена.Кроме того, телеканал отмечает, что если в стране будет наблюдаться нехватка энергии, то приоритет отдадут жилым домам и больницам.

https://ria.ru/20220908/temperatura-1815353404.html

https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html

дания

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дания