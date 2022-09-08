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Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов - РИА Новости, 08.09.2022
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Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов
Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов - РИА Новости, 08.09.2022
Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов
Власти Дании ограничили температуру отопления в общественных помещениях до 19 градусов, а также заявили о сокращении отопительного сезона, сообщает датский... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:28
2022-09-08T18:28
в мире
дания
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти Дании ограничили температуру отопления в общественных помещениях до 19 градусов, а также заявили о сокращении отопительного сезона, сообщает датский телеканал TV2."Помимо прочего, должна быть снижена температура отопления в общественных помещениях до 19 градусов. В нормальных условиях температура находится на уровне 21-23 градусов... Кроме того, отопительный сезон будет сокращен", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном после пресс-конференции министра энергетики страны Дана Йоргенсена.При этом отмечается, что правило не будет распространяться на больницы, дома престарелых и помещения, где размещаются ясельные группы детских садов.Также власти заявили, что любая подсветка домов, кроме обычных уличных фонарей, должна быть отключена.Кроме того, телеканал отмечает, что если в стране будет наблюдаться нехватка энергии, то приоритет отдадут жилым домам и больницам.
https://ria.ru/20220908/temperatura-1815353404.html
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в мире, дания
В мире, Дания
18:28 08.09.2022
 
Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов

Власти Дании ограничат температуру отопления общественных помещений до 19 градусов

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти Дании ограничили температуру отопления в общественных помещениях до 19 градусов, а также заявили о сокращении отопительного сезона, сообщает датский телеканал TV2.
"Помимо прочего, должна быть снижена температура отопления в общественных помещениях до 19 градусов. В нормальных условиях температура находится на уровне 21-23 градусов... Кроме того, отопительный сезон будет сокращен", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном после пресс-конференции министра энергетики страны Дана Йоргенсена.
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11:39
В Венгрии температуру в госучреждениях ограничили 18 градусами
При этом отмечается, что правило не будет распространяться на больницы, дома престарелых и помещения, где размещаются ясельные группы детских садов.
Также власти заявили, что любая подсветка домов, кроме обычных уличных фонарей, должна быть отключена.
Кроме того, телеканал отмечает, что если в стране будет наблюдаться нехватка энергии, то приоритет отдадут жилым домам и больницам.
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