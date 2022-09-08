https://ria.ru/20220908/otoplenie-1815488882.html
Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов
Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов - РИА Новости, 08.09.2022
Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов
Власти Дании ограничили температуру отопления в общественных помещениях до 19 градусов, а также заявили о сокращении отопительного сезона, сообщает датский... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:28
2022-09-08T18:28
2022-09-08T18:28
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дания
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Власти Дании ограничили температуру отопления в общественных помещениях до 19 градусов, а также заявили о сокращении отопительного сезона, сообщает датский телеканал TV2."Помимо прочего, должна быть снижена температура отопления в общественных помещениях до 19 градусов. В нормальных условиях температура находится на уровне 21-23 градусов... Кроме того, отопительный сезон будет сокращен", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном после пресс-конференции министра энергетики страны Дана Йоргенсена.При этом отмечается, что правило не будет распространяться на больницы, дома престарелых и помещения, где размещаются ясельные группы детских садов.Также власти заявили, что любая подсветка домов, кроме обычных уличных фонарей, должна быть отключена.Кроме того, телеканал отмечает, что если в стране будет наблюдаться нехватка энергии, то приоритет отдадут жилым домам и больницам.
https://ria.ru/20220908/temperatura-1815353404.html
https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания
Дания ограничит температуру отопления общественных помещений до 19 градусов
Власти Дании ограничат температуру отопления общественных помещений до 19 градусов
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Власти Дании ограничили температуру отопления в общественных помещениях до 19 градусов, а также заявили о сокращении отопительного сезона, сообщает датский телеканал TV2
.
"Помимо прочего, должна быть снижена температура отопления в общественных помещениях до 19 градусов. В нормальных условиях температура находится на уровне 21-23 градусов... Кроме того, отопительный сезон будет сокращен", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном после пресс-конференции министра энергетики страны Дана Йоргенсена.
При этом отмечается, что правило не будет распространяться на больницы, дома престарелых и помещения, где размещаются ясельные группы детских садов.
Также власти заявили, что любая подсветка домов, кроме обычных уличных фонарей, должна быть отключена.
Кроме того, телеканал отмечает, что если в стране будет наблюдаться нехватка энергии, то приоритет отдадут жилым домам и больницам.