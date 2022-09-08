https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815544891.html

В ООН выразили беспокойство по поводу притоков оружия в зоны конфликтов

В ООН выразили беспокойство по поводу притоков оружия в зоны конфликтов - РИА Новости, 08.09.2022

В ООН выразили беспокойство по поводу притоков оружия в зоны конфликтов

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу на заседании Совбеза ООН по теме поставок западных вооружений Киеву заявила об обеспокоенности в связи с масштабными поставками... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:17

2022-09-08T23:17

2022-09-08T23:17

в мире

идзуми накамицу

россия

украина

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нато

оон

совет безопасности оон

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ООН, 8 сен – РИА Новости. Замгенсека ООН Идзуми Накамицу на заседании Совбеза ООН по теме поставок западных вооружений Киеву заявила об обеспокоенности в связи с масштабными поставками оружия в зоны конфликтов."В качестве общего заявления: крупномасштабный приток вооружений в зоны, затронутые конфликтами, вызывает множество обеспокоенностей, в том числе по поводу потенциальной утечки (поставляемых вооружений от адресата - ред.)", - сказала Накамицу.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220908/ukraina-1815544119.html

россия

украина

киев

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в мире, идзуми накамицу, россия, украина, киев, нато, оон, совет безопасности оон