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В Татарстане ищут мужчину с предметом, похожим на оружие

В Татарстане ищут мужчину с предметом, похожим на оружие - РИА Новости, 08.09.2022

В Татарстане ищут мужчину с предметом, похожим на оружие

Правоохранители ищут молодого человека в Набережных Челнах, которого якобы видели гуляющим с предметом, похожим на оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:52

2022-09-08T13:52

2022-09-08T13:52

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мвд по республике татарстан

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УФА, 8 сен – РИА Новости. Правоохранители ищут молодого человека в Набережных Челнах, которого якобы видели гуляющим с предметом, похожим на оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.Telegram-каналы сообщили, что жители Набережных челнов позвонили в полицию и рассказали о молодом парне, одетом во все черное и гуляющем по улице с винтовкой на плече. По данным соцсетей, парня нашли и отругали за то, что он напугал горожан."Правоохранители ориентированы на поиск мужчины для выяснения информации из социальных сетей. Информация о том, что его якобы нашли, не соответствует действительности", - сообщил агентству собеседник.Другой источник РИА Новости в экстренных службах сказал, что, предположительно, мужчина нес на плече зонт или трость.

https://ria.ru/20220903/politsiya-1814181670.html

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд по республике татарстан