https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815402812.html
В Татарстане ищут мужчину с предметом, похожим на оружие
В Татарстане ищут мужчину с предметом, похожим на оружие - РИА Новости, 08.09.2022
В Татарстане ищут мужчину с предметом, похожим на оружие
Правоохранители ищут молодого человека в Набережных Челнах, которого якобы видели гуляющим с предметом, похожим на оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:52
2022-09-08T13:52
2022-09-08T13:52
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мвд по республике татарстан
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Правоохранители ищут молодого человека в Набережных Челнах, которого якобы видели гуляющим с предметом, похожим на оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.Telegram-каналы сообщили, что жители Набережных челнов позвонили в полицию и рассказали о молодом парне, одетом во все черное и гуляющем по улице с винтовкой на плече. По данным соцсетей, парня нашли и отругали за то, что он напугал горожан."Правоохранители ориентированы на поиск мужчины для выяснения информации из социальных сетей. Информация о том, что его якобы нашли, не соответствует действительности", - сообщил агентству собеседник.Другой источник РИА Новости в экстренных службах сказал, что, предположительно, мужчина нес на плече зонт или трость.
https://ria.ru/20220903/politsiya-1814181670.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд по республике татарстан
Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МВД по Республике Татарстан
В Татарстане ищут мужчину с предметом, похожим на оружие
В Набережных Челнах полиция ищет мужчину с предметом, похожим на оружие
УФА, 8 сен – РИА Новости. Правоохранители ищут молодого человека в Набережных Челнах, которого якобы видели гуляющим с предметом, похожим на оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.
Telegram-каналы сообщили, что жители Набережных челнов позвонили в полицию и рассказали о молодом парне, одетом во все черное и гуляющем по улице с винтовкой на плече. По данным соцсетей, парня нашли и отругали за то, что он напугал горожан.
"Правоохранители ориентированы на поиск мужчины для выяснения информации из социальных сетей. Информация о том, что его якобы нашли, не соответствует действительности", - сообщил агентству собеседник.
Другой источник РИА Новости в экстренных службах сказал, что, предположительно, мужчина нес на плече зонт или трость.