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Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк
Украинские войска за три с половиной часа выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:04
2022-09-08T20:04
2022-09-08T20:04
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска за три с половиной часа выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.03 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным представительства ДНР, в 16.33 мск украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в 17.35 мск по Минеральному - три снаряда калибром 152 миллиметра, в 18.45 мск по Донецку - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 19.00 по Ясиноватой - три снаряда калибром 155 миллиметров. В 19.15 мск обстрелу вновь подвергся Донецк по нему выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, в 19.35 также по Донецку еще пять снарядов того же калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские военные обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 19 снарядов по Донецку