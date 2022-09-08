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Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска за три с половиной часа выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:04

2022-09-08T20:04

2022-09-08T20:04

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска за три с половиной часа выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.03 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным представительства ДНР, в 16.33 мск украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в 17.35 мск по Минеральному - три снаряда калибром 152 миллиметра, в 18.45 мск по Донецку - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 19.00 по Ясиноватой - три снаряда калибром 155 миллиметров. В 19.15 мск обстрелу вновь подвергся Донецк по нему выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, в 19.35 также по Донецку еще пять снарядов того же калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика