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Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/obstrel-1815423159.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 08.09.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив семь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:11
2022-09-08T15:11
специальная военная операция на украине
нато
донецк (днр)
в мире
ясиноватая
украина
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив семь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:37 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Обстрел Ясиноватой совершен в 14.42, украинские войска выпустили по ней три снаряда калибром 152 миллиметра, отметило представительство.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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нато, донецк (днр), в мире, ясиноватая, украина
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Донецк (ДНР), В мире, Ясиноватая, Украина
15:11 08.09.2022
 
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили семь снарядов по Донецку и Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив семь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:37 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Обстрел Ясиноватой совершен в 14.42, украинские войска выпустили по ней три снаряда калибром 152 миллиметра, отметило представительство.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОДонецк (ДНР)В миреЯсиноватаяУкраина
 
 
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