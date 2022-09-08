https://ria.ru/20220908/obstrel-1815423159.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 08.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив семь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:11

2022-09-08T15:11

2022-09-08T15:11

специальная военная операция на украине

нато

донецк (днр)

в мире

ясиноватая

украина

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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую, выпустив семь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:37 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Обстрел Ясиноватой совершен в 14.42, украинские войска выпустили по ней три снаряда калибром 152 миллиметра, отметило представительство.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

ясиноватая

украина

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нато, донецк (днр), в мире, ясиноватая, украина