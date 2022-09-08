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"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
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"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II
"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022
"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Ранее ее поместили под медицинское наблюдение из-за плохого самочувствия. На британском... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:46
2022-09-08T21:47
в мире
елизавета ii
великобритания
содружество наций
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Ранее ее поместили под медицинское наблюдение из-за плохого самочувствия. На британском престоле она провела большую часть жизни.Непростой отпускО том, что состояние монарха ухудшилось, стало известно днем 8 сентября. По сообщению Букингемского дворца, "этим утром врачи выразили беспокойство и рекомендовали Ее Величеству оставаться под медицинским наблюдением". В официальном коммюнике подчеркнули, что королева находится в замке Балморал и ей "там комфортно".Балморал — традиционная летняя резиденция британских монархов в Шотландии. Предполагалось, что Елизавета вернется с отдыха к осени, однако отпуск продлили. Новый премьер-министр Лиз Трасс целовала руку королевы, вступая в должность, в Балморале, а не в Букингемском дворце, как принято.После известий об ухудшении самочувствия Елизаветы II в Шотландию направились ее дети — принцесса Анна, принцы Эндрю, Эдвард и Чарльз, его супруга герцогиня Камилла, а также старший внук принц Уильям. Младший внук, Гарри, живущий в США, по стечению обстоятельств оказался в Англии и также вылетел в Балморал.Сотни людей собрались у замка с пожеланиями выздоровления. В Букингемском дворце отменили смену караула, британские телеканалы перекроили сетку вещания, а религиозные лидеры призвали молиться за Елизавету.Вечером 8 сентября официально сообщили о смерти королевы. "Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем", — сказано в заявлении Букингемского дворца. Между войнамиЕлизавета II стала самым долгоправящим монархом в британской истории еще в 2015-м, обойдя прапрабабушку — королеву Викторию.Правление Елизаветы было не только продолжительным, но и насыщенным.На престол она взошла в 1952-м — после скоропостижной кончины отца, короля Георга VI. Старшая дочь в семье, она на 20 лет пережила младшую сестру Маргарет Роуз. От матери Елизавета унаследовала имя, от отца — с трудом выходившее из послевоенного кризиса государство.Если Георг VI оказался на престоле по воле случая — из-за скандального отречения старшего брата, то с Елизаветой все было по канонам. Более того, как вспоминали придворные, королева еще принцессой готовила себя к управлению государством. На ее глазах распадалась Британская империя, превращаясь в Содружество наций. Елизавета живо интересовалась, как будет устроено новое объединение, а затем лично объездила все его страны, некоторые посетила по многу раз. Всего она совершила более трехсот зарубежных визитов, в том числе туда, где британская королева официально считается главой государства (таких 14).Елизавета нередко принимала у себя представителей Восточной Европы, хотя социалистическому лагерю не симпатизировала. В соответствии с принципом, по которому монарх царствует, но не правит, королева не могла определять внешнюю политику. Когда она взошла на престол, за это отвечал Уинстон Черчилль. К слову, именно Елизавета удостоила его титула "сэр".Обе британские партии — и лейбористы, и консерваторы — не раз создавали в стране трудности. Первые так и не смогли справиться с экономическими последствиями распада империи. Тори же с премьер-министром Маргарет Тэтчер отметились ужесточением противостояния со странами соцлагеря. Во внутренней политике тэтчеризм приживался с трудом: сокращение зарплат рабочих обернулось массовыми протестами.Королева, призванная быть символом единства нации, каковым стал во Вторую мировую войну ее отец, на таком фоне оказалась скорее фактором разделения. Усиливались антимонархические настроения. Серебряный юбилей ее правления в 1977-м мир встречал под песню панк-группы Sex Pistols, провозглашавшую британский режим фашистским.Впрочем, и тех, кто симпатизировал монархии, по-прежнему хватало. Люди вспоминали, что в годы Второй мировой она водила военный грузовик, чем уже заслужила уважение, на престоле много занималась благотворительностью. Ну а рычагов влияния на ту же Тэтчер из-за британской политической системы у нее не было.Печальный Платиновый юбилейВо время холодной войны в стране и за рубежом широко обсуждали вопрос целесообразности сохранения британской монархии, недешево обходившейся налогоплательщикам.Однако в 1990-х медиа больше внимания уделяли уже личным перипетиям Виндзоров. Развод сына Елизаветы принца Чарльза с принцессой Дианой нанес сильный удар по имиджу королевской фамилии — это никак не вязалось с традиционными ценностями.И тот скандал был не последним. Несколько лет назад младший сын Чарльза Гарри решил фактически уйти из королевской семьи, отказавшись от исполнения сопутствующих обязанностей. Он так поступил во многом под влиянием супруги Меган Маркл. Поклонники бывшей американской актрисы предполагали, что дело в нездоровой придворной атмосфере. Сама Маркл этого и не скрывала.Потом сына королевы Эндрю обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Букингемский дворец по традиции долго воздерживался от комментариев. Но в начале этого года Эндрю лишили всех привилегий члена королевской семьи.Переболев в феврале коронавирусом, Елизавета почти не появлялась на публике. Пропустила и часть масштабных празднований Платинового юбилея (70-летия на престоле) в июне.Королем, как и предполагалось, решено было провозгласить принца Чарльза — не самого популярного в стране (виной тому — тот давний развод с народной любимицей Дианой). Конспирологи допускали, что на престоле уместнее был бы его старший сын — принц Уильям. Однако 70-летнее правление Елизаветы приучило британцев к стабильности в таких вопросах. Как бы то ни было, новому монарху придется долго оставаться в тени Елизаветы, чей уход королевский биограф Кэтрин Пэпинстер назвала "тектоническим сдвигом".
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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни
Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров. За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды.
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в мире, елизавета ii, великобритания, содружество наций
В мире, Елизавета II, Великобритания, Содружество наций
20:46 08.09.2022 (обновлено: 21:47 08.09.2022)
 

"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II

© AFP 2022 / TOBY MELVILLEЕлизавета II
Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / TOBY MELVILLE
Елизавета II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Ранее ее поместили под медицинское наблюдение из-за плохого самочувствия. На британском престоле она провела большую часть жизни.

Непростой отпуск

О том, что состояние монарха ухудшилось, стало известно днем 8 сентября. По сообщению Букингемского дворца, "этим утром врачи выразили беспокойство и рекомендовали Ее Величеству оставаться под медицинским наблюдением". В официальном коммюнике подчеркнули, что королева находится в замке Балморал и ей "там комфортно".
Ее Величество. Какой запомнилась Елизавета II
© AP Photo / Pool/Victoria Jones

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

Королева Великобритании Елизавета II записывает свою ежегодную рождественскую трансляцию в Виндзорском замке, Англия
1 из 18

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

© AP Photo / Pool/Victoria Jones
© AP Photo / Eddie Worth

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

Британская королева Елизавета II, в то время принцесса Елизавета, стоит со своим мужем принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, и их детьми
2 из 18

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

© AP Photo / Eddie Worth
© AP Photo

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

Принцесса Елизавета (в центре), во время ее речи перед британскими девочками и мальчиками, эвакуированными за границу, 22 октября 1940 года, Лондон, Англия
3 из 18

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

© AP Photo
© AP Photo

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

Cвадебное фото принцессы Елизаветы и ее мужа герцога Эдинбургского
4 из 18

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

© AP Photo
© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский после коронации в Вестминтерском аббатстве в Лондоне.
5 из 18

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE
© AFP 2022

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

Королева Елизавета II на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне со своими четырьмя собаками корги
6 из 18

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

© AFP 2022
© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

Королева Великобритании Елизавета II рассматривает открытки, присланные ей на ее 80-летие
7 из 18

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
© AP Photo / Pool/Ben Stansall

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

Королева Великобритании Елизавета II сидит на троне в Палате лордов
8 из 18

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

© AP Photo / Pool/Ben Stansall
© AP Photo / Yui Mok

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский в Палате лордов в Лондоне
9 из 18

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

© AP Photo / Yui Mok
© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

Королева Елизавета II инспектирует 1-й батальон и 7-ю роту гвардейцев в Виндзоре
10 из 18

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket
© AFP 2022 / Odd Andersen

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

Королева Елизавета II в карете, Лондон
11 из 18

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

© AFP 2022 / Odd Andersen
© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons

Елизавета II охотно ездила верхом...

Королева Великобритании Елизавета II верхом на лошади, Виндзорский парк
12 из 18

Елизавета II охотно ездила верхом...

© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons
© AFP 2022 / Daniel Leal

...и сама водила машину.

Королева Великобритании Елизавета II за рулем автомобиля.
13 из 18

...и сама водила машину.

© AFP 2022 / Daniel Leal
© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

Артист разыгрывает сценку перед британской королевой Елизаветой II в особняке Истбери
14 из 18

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
© AP Photo

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

Принц Чарльз и его невеста Диана, принцесса Уэльская, и его родители, королева Елизавета II и принц Филипп, на балконе Букингемского дворца в Лондоне
15 из 18

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

© AP Photo
© AFP 2022 / Don Emmert

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

Королева Великобритании Елизавета II выступает перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке
16 из 18

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

© AFP 2022 / Don Emmert
© AP Photo / Matt Dunham

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская
17 из 18

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

© AP Photo / Matt Dunham
© AP Photo / Pool/Joe Giddens

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

Королева Великобритании Елизавета II разрезает торт, чтобы отпраздновать начало семидесятой годовщины ее правления
18 из 18

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

© AP Photo / Pool/Joe Giddens
1 из 18

Елизавета II, которой в этом году исполнилось 96, стала старейшим монархом в британской истории — первым, кто отметил 70-летний Платиновый юбилей правления.

© AP Photo / Pool/Victoria Jones
2 из 18

Эпоха ее царствования началась 6 февраля 1952 года, когда 25-летняя Елизавета, жена и мать двоих детей, взошла на престол.

© AP Photo / Eddie Worth
3 из 18

Она не должна была стать королевой: никто и подумать не мог, что ее дядя Эдуард VIII отречется от престола.

© AP Photo
4 из 18

Когда Елизавета II стала королевой, премьер-министром Великобритании был сэр Уинстон Черчилль, президентом США — Гарри Трумэн, а СССР руководил Иосиф Сталин.

© AP Photo
5 из 18

На памяти королевы — убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, холодная война, перестройка, падение Берлинской стены, война Маргарет Тэтчер с профсоюзами, Фолклендская война, Афганистан и Ирак, распад СССР, теракты в Нью-Йорке и Лондоне.

© AFP 2022 / INTERCONTINENTALE
6 из 18

Она общалась с президентами и премьерами, вождями и папами — собеседники проникались почти подсознательным уважением к ее статусу, облику и манере держаться.

© AFP 2022
7 из 18

Королева тщательно готовилась к каждой встрече и не раз удивляла собеседников осведомленностью в самых неожиданных вопросах.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
8 из 18

В длительности царствования Елизаветы II проявился сам смысл этого правления.

© AP Photo / Pool/Ben Stansall
9 из 18

Для британцев королева всегда была чем-то постоянным в переменчивом мире.

© AP Photo / Yui Mok
10 из 18

Уходили одни премьеры и приходили другие, консерваторы чередовались с лейбористами, а королева оставалась все той же — в идеально сидящем пальто, изящной шляпке и с неизменной сумочкой Launer.

© AFP 2022 / Pool/ Paul Hacket
11 из 18

Королева открывала музеи, посещала бездомных, принимала парады, любовалась цветами и восхищалась картинами.

© AFP 2022 / Odd Andersen
12 из 18

Елизавета II охотно ездила верхом...

© AFP 2022 / Pool/Steve Parsons
13 из 18

...и сама водила машину.

© AFP 2022 / Daniel Leal
14 из 18

Невозможно говорить о королеве, не упомянув ее далеко не безупречную семью — нескончаемый источник светских новостей.

© AFP 2022 / Pool/Fiona Hanson
15 из 18

Самым громким скандалом, за которым следил весь мир, стала история отношений старшего сына королевы, принца Уэльского Чарльза, с Дианой Спенсер.

© AP Photo
16 из 18

Но и без этого проблем в семье было немало, забот королеве добавляли все: сестра, муж, дети, внуки.

© AFP 2022 / Don Emmert
17 из 18

И на фоне любых ссор и инцидентов, критики и шушуканий за спиной Елизавета должна была улыбаться, пожимать руки и махать с балкона дворца.

© AP Photo / Matt Dunham
18 из 18

Главный вопрос теперь: что будет после королевы? Но это уже другая история.

© AP Photo / Pool/Joe Giddens
Балморал — традиционная летняя резиденция британских монархов в Шотландии. Предполагалось, что Елизавета вернется с отдыха к осени, однако отпуск продлили. Новый премьер-министр Лиз Трасс целовала руку королевы, вступая в должность, в Балморале, а не в Букингемском дворце, как принято.
После известий об ухудшении самочувствия Елизаветы II в Шотландию направились ее дети — принцесса Анна, принцы Эндрю, Эдвард и Чарльз, его супруга герцогиня Камилла, а также старший внук принц Уильям. Младший внук, Гарри, живущий в США, по стечению обстоятельств оказался в Англии и также вылетел в Балморал.
Сотни людей собрались у замка с пожеланиями выздоровления. В Букингемском дворце отменили смену караула, британские телеканалы перекроили сетку вещания, а религиозные лидеры призвали молиться за Елизавету.
Вечером 8 сентября официально сообщили о смерти королевы. "Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем", — сказано в заявлении Букингемского дворца.

Между войнами

Елизавета II стала самым долгоправящим монархом в британской истории еще в 2015-м, обойдя прапрабабушку — королеву Викторию.
Правление Елизаветы было не только продолжительным, но и насыщенным.
На престол она взошла в 1952-м — после скоропостижной кончины отца, короля Георга VI. Старшая дочь в семье, она на 20 лет пережила младшую сестру Маргарет Роуз. От матери Елизавета унаследовала имя, от отца — с трудом выходившее из послевоенного кризиса государство.
© AP PhotoПринцесса Елизавета (в центре) во время речи перед британскими девочками и мальчиками, эвакуированными за границу, 22 октября 1940 года, Лондон, Англия
Принцесса Елизавета (в центре), во время ее речи перед британскими девочками и мальчиками, эвакуированными за границу, 22 октября 1940 года, Лондон, Англия - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo
Принцесса Елизавета (в центре) во время речи перед британскими девочками и мальчиками, эвакуированными за границу, 22 октября 1940 года, Лондон, Англия
Если Георг VI оказался на престоле по воле случая — из-за скандального отречения старшего брата, то с Елизаветой все было по канонам. Более того, как вспоминали придворные, королева еще принцессой готовила себя к управлению государством. На ее глазах распадалась Британская империя, превращаясь в Содружество наций. Елизавета живо интересовалась, как будет устроено новое объединение, а затем лично объездила все его страны, некоторые посетила по многу раз. Всего она совершила более трехсот зарубежных визитов, в том числе туда, где британская королева официально считается главой государства (таких 14).
Елизавета нередко принимала у себя представителей Восточной Европы, хотя социалистическому лагерю не симпатизировала. В соответствии с принципом, по которому монарх царствует, но не правит, королева не могла определять внешнюю политику. Когда она взошла на престол, за это отвечал Уинстон Черчилль. К слову, именно Елизавета удостоила его титула "сэр".
© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в медиабанкПрезидент России Борис Ельцин и королева Великобритании Елизавета II во время официального визита королевы в Россию
Президент России Борис Ельцин и королева Великобритании Елизавета II во время официального визита королевы в Россию - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в медиабанк
Президент России Борис Ельцин и королева Великобритании Елизавета II во время официального визита королевы в Россию
Обе британские партии — и лейбористы, и консерваторы — не раз создавали в стране трудности. Первые так и не смогли справиться с экономическими последствиями распада империи. Тори же с премьер-министром Маргарет Тэтчер отметились ужесточением противостояния со странами соцлагеря. Во внутренней политике тэтчеризм приживался с трудом: сокращение зарплат рабочих обернулось массовыми протестами.
Королева, призванная быть символом единства нации, каковым стал во Вторую мировую войну ее отец, на таком фоне оказалась скорее фактором разделения. Усиливались антимонархические настроения. Серебряный юбилей ее правления в 1977-м мир встречал под песню панк-группы Sex Pistols, провозглашавшую британский режим фашистским.
Впрочем, и тех, кто симпатизировал монархии, по-прежнему хватало. Люди вспоминали, что в годы Второй мировой она водила военный грузовик, чем уже заслужила уважение, на престоле много занималась благотворительностью. Ну а рычагов влияния на ту же Тэтчер из-за британской политической системы у нее не было.

Печальный Платиновый юбилей

Во время холодной войны в стране и за рубежом широко обсуждали вопрос целесообразности сохранения британской монархии, недешево обходившейся налогоплательщикам.
Однако в 1990-х медиа больше внимания уделяли уже личным перипетиям Виндзоров. Развод сына Елизаветы принца Чарльза с принцессой Дианой нанес сильный удар по имиджу королевской фамилии — это никак не вязалось с традиционными ценностями.
© AP Photo / Martin CleaverПринцесса Уэльская Диана и британская королева Елизавета II возле Кларенс-Хаус в Лондоне. 4 августа 1987
Принцесса Уэльская Диана, и британская королева Елизавета II возле Кларенс-Хаус в Лондоне. 4 августа 1987 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Martin Cleaver
Принцесса Уэльская Диана и британская королева Елизавета II возле Кларенс-Хаус в Лондоне. 4 августа 1987
И тот скандал был не последним. Несколько лет назад младший сын Чарльза Гарри решил фактически уйти из королевской семьи, отказавшись от исполнения сопутствующих обязанностей. Он так поступил во многом под влиянием супруги Меган Маркл. Поклонники бывшей американской актрисы предполагали, что дело в нездоровой придворной атмосфере. Сама Маркл этого и не скрывала.
Потом сына королевы Эндрю обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Букингемский дворец по традиции долго воздерживался от комментариев. Но в начале этого года Эндрю лишили всех привилегий члена королевской семьи.
Переболев в феврале коронавирусом, Елизавета почти не появлялась на публике. Пропустила и часть масштабных празднований Платинового юбилея (70-летия на престоле) в июне.
Королем, как и предполагалось, решено было провозгласить принца Чарльза — не самого популярного в стране (виной тому — тот давний развод с народной любимицей Дианой). Конспирологи допускали, что на престоле уместнее был бы его старший сын — принц Уильям. Однако 70-летнее правление Елизаветы приучило британцев к стабильности в таких вопросах. Как бы то ни было, новому монарху придется долго оставаться в тени Елизаветы, чей уход королевский биограф Кэтрин Пэпинстер назвала "тектоническим сдвигом".
 
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