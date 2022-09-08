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"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II

"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022

"Тектонический сдвиг". Не стало британской королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Ранее ее поместили под медицинское наблюдение из-за плохого самочувствия. На британском... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:46

2022-09-08T20:46

2022-09-08T21:47

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елизавета ii

великобритания

содружество наций

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Ранее ее поместили под медицинское наблюдение из-за плохого самочувствия. На британском престоле она провела большую часть жизни.Непростой отпускО том, что состояние монарха ухудшилось, стало известно днем 8 сентября. По сообщению Букингемского дворца, "этим утром врачи выразили беспокойство и рекомендовали Ее Величеству оставаться под медицинским наблюдением". В официальном коммюнике подчеркнули, что королева находится в замке Балморал и ей "там комфортно".Балморал — традиционная летняя резиденция британских монархов в Шотландии. Предполагалось, что Елизавета вернется с отдыха к осени, однако отпуск продлили. Новый премьер-министр Лиз Трасс целовала руку королевы, вступая в должность, в Балморале, а не в Букингемском дворце, как принято.После известий об ухудшении самочувствия Елизаветы II в Шотландию направились ее дети — принцесса Анна, принцы Эндрю, Эдвард и Чарльз, его супруга герцогиня Камилла, а также старший внук принц Уильям. Младший внук, Гарри, живущий в США, по стечению обстоятельств оказался в Англии и также вылетел в Балморал.Сотни людей собрались у замка с пожеланиями выздоровления. В Букингемском дворце отменили смену караула, британские телеканалы перекроили сетку вещания, а религиозные лидеры призвали молиться за Елизавету.Вечером 8 сентября официально сообщили о смерти королевы. "Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем", — сказано в заявлении Букингемского дворца. Между войнамиЕлизавета II стала самым долгоправящим монархом в британской истории еще в 2015-м, обойдя прапрабабушку — королеву Викторию.Правление Елизаветы было не только продолжительным, но и насыщенным.На престол она взошла в 1952-м — после скоропостижной кончины отца, короля Георга VI. Старшая дочь в семье, она на 20 лет пережила младшую сестру Маргарет Роуз. От матери Елизавета унаследовала имя, от отца — с трудом выходившее из послевоенного кризиса государство.Если Георг VI оказался на престоле по воле случая — из-за скандального отречения старшего брата, то с Елизаветой все было по канонам. Более того, как вспоминали придворные, королева еще принцессой готовила себя к управлению государством. На ее глазах распадалась Британская империя, превращаясь в Содружество наций. Елизавета живо интересовалась, как будет устроено новое объединение, а затем лично объездила все его страны, некоторые посетила по многу раз. Всего она совершила более трехсот зарубежных визитов, в том числе туда, где британская королева официально считается главой государства (таких 14).Елизавета нередко принимала у себя представителей Восточной Европы, хотя социалистическому лагерю не симпатизировала. В соответствии с принципом, по которому монарх царствует, но не правит, королева не могла определять внешнюю политику. Когда она взошла на престол, за это отвечал Уинстон Черчилль. К слову, именно Елизавета удостоила его титула "сэр".Обе британские партии — и лейбористы, и консерваторы — не раз создавали в стране трудности. Первые так и не смогли справиться с экономическими последствиями распада империи. Тори же с премьер-министром Маргарет Тэтчер отметились ужесточением противостояния со странами соцлагеря. Во внутренней политике тэтчеризм приживался с трудом: сокращение зарплат рабочих обернулось массовыми протестами.Королева, призванная быть символом единства нации, каковым стал во Вторую мировую войну ее отец, на таком фоне оказалась скорее фактором разделения. Усиливались антимонархические настроения. Серебряный юбилей ее правления в 1977-м мир встречал под песню панк-группы Sex Pistols, провозглашавшую британский режим фашистским.Впрочем, и тех, кто симпатизировал монархии, по-прежнему хватало. Люди вспоминали, что в годы Второй мировой она водила военный грузовик, чем уже заслужила уважение, на престоле много занималась благотворительностью. Ну а рычагов влияния на ту же Тэтчер из-за британской политической системы у нее не было.Печальный Платиновый юбилейВо время холодной войны в стране и за рубежом широко обсуждали вопрос целесообразности сохранения британской монархии, недешево обходившейся налогоплательщикам.Однако в 1990-х медиа больше внимания уделяли уже личным перипетиям Виндзоров. Развод сына Елизаветы принца Чарльза с принцессой Дианой нанес сильный удар по имиджу королевской фамилии — это никак не вязалось с традиционными ценностями.И тот скандал был не последним. Несколько лет назад младший сын Чарльза Гарри решил фактически уйти из королевской семьи, отказавшись от исполнения сопутствующих обязанностей. Он так поступил во многом под влиянием супруги Меган Маркл. Поклонники бывшей американской актрисы предполагали, что дело в нездоровой придворной атмосфере. Сама Маркл этого и не скрывала.Потом сына королевы Эндрю обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Букингемский дворец по традиции долго воздерживался от комментариев. Но в начале этого года Эндрю лишили всех привилегий члена королевской семьи.Переболев в феврале коронавирусом, Елизавета почти не появлялась на публике. Пропустила и часть масштабных празднований Платинового юбилея (70-летия на престоле) в июне.Королем, как и предполагалось, решено было провозгласить принца Чарльза — не самого популярного в стране (виной тому — тот давний развод с народной любимицей Дианой). Конспирологи допускали, что на престоле уместнее был бы его старший сын — принц Уильям. Однако 70-летнее правление Елизаветы приучило британцев к стабильности в таких вопросах. Как бы то ни было, новому монарху придется долго оставаться в тени Елизаветы, чей уход королевский биограф Кэтрин Пэпинстер назвала "тектоническим сдвигом".

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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров. За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды. 2022-09-08T20:46 true PT0M52S

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в мире, елизавета ii, великобритания, содружество наций