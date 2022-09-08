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"Газпром нефть": объем нефтепереработки может достичь 41 млн тонн - РИА Новости, 08.09.2022
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"Газпром нефть": объем нефтепереработки может достичь 41 млн тонн
"Газпром нефть": объем нефтепереработки может достичь 41 млн тонн - РИА Новости, 08.09.2022
"Газпром нефть": объем нефтепереработки может достичь 41 млн тонн
"Газпром нефть" планирует в 2022 году нарастить нефтепереработку в России на 7% к допандемийному 2019 году, до рекордных свыше 41 миллиона тонн, заявил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:26
2022-09-08T11:26
новости компаний - экономика
россия
газпром нефть
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" планирует в 2022 году нарастить нефтепереработку в России на 7% к допандемийному 2019 году, до рекордных свыше 41 миллиона тонн, заявил журналистам директор дирекции переработки нефти и газа компании Олег Ведерников."Мы планируем по итогам 2022 года выйти на рекордный объем нефтепереработки на российских НПЗ компании - более 41 миллиона тонн. Это на 7% выше уровня допандемийного 2019 года. Необходимую рынку динамику роста обеспечат проекты модернизации, в том числе комплекс "Евро+" Московского НПЗ и комплекс глубокой переработки нефти Омского НПЗ", - сказал Ведерников, отметив, что планы по модернизации всех российских нефтеперерабатывающих активов сохраняются.В первом полугодии показатель переработки вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил он, не уточнив объем. Наибольший вклад в динамику дали Омский и Московский заводы."В зависимости от потребностей мы можем оперативно регулировать баланс корзины нефтепродуктов, повышая тот или иной вид топлива для обеспечения внутреннего рынка РФ", - отметил топ-менеджер.Что касается Московского НПЗ, то в первом полугодии переработка нефти на нем составила 5,9 миллиона тонн, что почти на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сказал генеральный директор предприятия Виталий Зубер."Газпром нефть" в России владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами - Московским и Омским, а также совместно с "Роснефтью" - НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Кроме того, у нее контрольный пакет акций в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в сербском Панчево.
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новости компаний - экономика, россия, газпром нефть
Новости компаний - Экономика, Россия, Газпром нефть
11:26 08.09.2022
 

"Газпром нефть": объем нефтепереработки может достичь 41 млн тонн

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСтенд "Газпром" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017. - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд "Газпром" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" планирует в 2022 году нарастить нефтепереработку в России на 7% к допандемийному 2019 году, до рекордных свыше 41 миллиона тонн, заявил журналистам директор дирекции переработки нефти и газа компании Олег Ведерников.
"Мы планируем по итогам 2022 года выйти на рекордный объем нефтепереработки на российских НПЗ компании - более 41 миллиона тонн. Это на 7% выше уровня допандемийного 2019 года. Необходимую рынку динамику роста обеспечат проекты модернизации, в том числе комплекс "Евро+" Московского НПЗ и комплекс глубокой переработки нефти Омского НПЗ", - сказал Ведерников, отметив, что планы по модернизации всех российских нефтеперерабатывающих активов сохраняются.
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В первом полугодии показатель переработки вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил он, не уточнив объем. Наибольший вклад в динамику дали Омский и Московский заводы.
"В зависимости от потребностей мы можем оперативно регулировать баланс корзины нефтепродуктов, повышая тот или иной вид топлива для обеспечения внутреннего рынка РФ", - отметил топ-менеджер.
Что касается Московского НПЗ, то в первом полугодии переработка нефти на нем составила 5,9 миллиона тонн, что почти на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сказал генеральный директор предприятия Виталий Зубер.
"Газпром нефть" в России владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами - Московским и Омским, а также совместно с "Роснефтью" - НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Кроме того, у нее контрольный пакет акций в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в сербском Панчево.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияГазпром нефть
 
 
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