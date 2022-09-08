https://ria.ru/20220908/nebenzya-1815293908.html

Небензя обвинил Киев в принудительной эвакуации своих граждан

Небензя обвинил Киев в принудительной эвакуации своих граждан - РИА Новости, 08.09.2022

Небензя обвинил Киев в принудительной эвакуации своих граждан

Киев с начала августа проводит принудительную эвакуацию своих граждан, даже если им не угрожает опасность, заявил на заседании СБ ООН постпред России при... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T02:03

2022-09-08T02:03

2022-09-08T02:12

в мире

василий небензя

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россия

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ООН, 8 сен — РИА Новости. Киев с начала августа проводит принудительную эвакуацию своих граждан, даже если им не угрожает опасность, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.По его словам, людей лишают не только права выбора направления эвакуации, но зачастую и самой возможности остаться на родных местах, "даже если им ничего не угрожает".Как указал постпред, тех, кто все-таки решает не уезжать, пугают неотвратимым наказанием за сотрудничество с российской стороной."Извращенные нормы украинского законодательства о так называемом "коллаборационизме" позволяют привлечь к ответственности даже за получение продуктов питания от российских властей или, например, за решение учителя продолжить преподавать в школе в освобожденном районе", — отметил дипломат.Он задал вопрос "западным и ооновским защитникам прав человека", не хотят ли они обратить внимание на эти так называемые "законы военного времени" и то, как они применяются киевским режимом.

https://ria.ru/20220907/oon-1815286281.html

https://ria.ru/20220908/sovbez-1815290605.html

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в мире, василий небензя, киев, россия, украина, совет безопасности оон