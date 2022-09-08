Рейтинг@Mail.ru
Небензя обвинил Киев в принудительной эвакуации своих граждан - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/nebenzya-1815293908.html
Небензя обвинил Киев в принудительной эвакуации своих граждан
Небензя обвинил Киев в принудительной эвакуации своих граждан - РИА Новости, 08.09.2022
Небензя обвинил Киев в принудительной эвакуации своих граждан
Киев с начала августа проводит принудительную эвакуацию своих граждан, даже если им не угрожает опасность, заявил на заседании СБ ООН постпред России при... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T02:03
2022-09-08T02:12
в мире
василий небензя
киев
россия
украина
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:54:3073:1782_1920x0_80_0_0_b9d258667a6ed7f541c2efe662cfa823.jpg
ООН, 8 сен — РИА Новости. Киев с начала августа проводит принудительную эвакуацию своих граждан, даже если им не угрожает опасность, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.По его словам, людей лишают не только права выбора направления эвакуации, но зачастую и самой возможности остаться на родных местах, "даже если им ничего не угрожает".Как указал постпред, тех, кто все-таки решает не уезжать, пугают неотвратимым наказанием за сотрудничество с российской стороной."Извращенные нормы украинского законодательства о так называемом "коллаборационизме" позволяют привлечь к ответственности даже за получение продуктов питания от российских властей или, например, за решение учителя продолжить преподавать в школе в освобожденном районе", — отметил дипломат.Он задал вопрос "западным и ооновским защитникам прав человека", не хотят ли они обратить внимание на эти так называемые "законы военного времени" и то, как они применяются киевским режимом.
https://ria.ru/20220907/oon-1815286281.html
https://ria.ru/20220908/sovbez-1815290605.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d512e195bf8e3468fd4e23b2bf9d3fcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, василий небензя, киев, россия, украина, совет безопасности оон
В мире, Василий Небензя, Киев, Россия, Украина, Совет Безопасности ООН
02:03 08.09.2022 (обновлено: 02:12 08.09.2022)
 
Небензя обвинил Киев в принудительной эвакуации своих граждан

Небензя: Украина с начала августа проводит принудительную эвакуацию своих граждан

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 сен — РИА Новости. Киев с начала августа проводит принудительную эвакуацию своих граждан, даже если им не угрожает опасность, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

"Если уж говорить о насильственных действиях против мирного населения, то на ум приходят как раз усилия киевских властей. С начала августа Украина проводит так называемую "обязательную эвакуацию" населения из остающихся под ее контролем районов ДНР и ряда областей страны", — сказал Небензя.

По его словам, людей лишают не только права выбора направления эвакуации, но зачастую и самой возможности остаться на родных местах, "даже если им ничего не угрожает".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 23:43
Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании
Как указал постпред, тех, кто все-таки решает не уезжать, пугают неотвратимым наказанием за сотрудничество с российской стороной.
"Извращенные нормы украинского законодательства о так называемом "коллаборационизме" позволяют привлечь к ответственности даже за получение продуктов питания от российских властей или, например, за решение учителя продолжить преподавать в школе в освобожденном районе", — отметил дипломат.
Он задал вопрос "западным и ооновским защитникам прав человека", не хотят ли они обратить внимание на эти так называемые "законы военного времени" и то, как они применяются киевским режимом.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
01:09
Полянский: западные дипломаты "обрадовались" запросу Совбеза по Украине
 
В миреВасилий НебензяКиевРоссияУкраинаСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала