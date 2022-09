https://ria.ru/20220908/nasledovanie-1815455463.html

Принцип наследования в королевской семье Великобритании

Принцип наследования в королевской семье Великобритании

В течение многих веков в Великобритании приоритетным правом на трон обладали наследники мужского пола. Право первородства, дающее сыновьям возможность стать монархом Великобритании, даже если у них есть старшие сестры, было основано на английском прецедентном праве, которое регулирует право старшего сына на наследование недвижимости.Оно было установлено действующим с 1701 года Актом о престолонаследии, а также рядом других уложений, в частности, Законом об англо-шотландской унии (1706), Законом о королевских браках (1772), Законом об англо-ирландской унии (1800), Законом о вступлении на престол (1910), Законом о регентстве (1937) и др.Акт о престолонаследии 1701 года также закрепил английский престол за протестантами.Разговоры об изменении порядка престолонаследия велись с начала 1980-х годов. Однако эта идея не находила поддержки у правительства Великобритании. Для приведения Акта 1701 года в соответствие с современными общественными нормами равенства полов и свободы вероисповедания, вопрос о реформе престолонаследия был вынесен в Великобритании на обсуждение.Для окончательного одобрения нового закона требовалось получение согласия всех 16 государств-членов Содружества, где британский монарх формально является главой государства.28 октября 2011 года на саммите Содружества главы государств и правительств организации одобрили изменения в правилах наследования британского трона. Новые правила отменили традицию британской монархии – мужское престолонаследие. Теперь наследником будет считаться первый, родившийся у монаршей четы ребенок вне зависимости от пола. Также был аннулирован принцип, согласно которому будущий британский монарх не мог сочетаться браком с католиками. 25 апреля 2013 года в Великобритании Акт о престолонаследии, приводящий в действие реформы, был принят в качестве закона. 26 марта 2015 года он вступил в силу после ратификации всеми странами Содружества. Закон распространяется на тех, кто родился после 28 октября 2011 года.В настоящее время, согласно новому Акту о престолонаследии, после королевы Елизаветы II наследование трона происходит в следующем порядке: 1. Чарльз Филип Артур Георг, принц Уэльский (Charles Philip Arthur George, Prince of Wales), родился в 1948 году, старший сын королевы Елизаветы II, наследник престола.2. Уильям Артур Филип Луис, герцог Кембриджский (William Arthur Philip Louis, Duke of Cambridge), родился в 1982 году, сын принца Уэльского. 3. Джордж Александр Луи, принц Кембриджский (George Alexander Louis, Prince of Cambridge), родился в 2013 году, сын герцога Кембриджского.4. Шарлотта Елизавета Диана, принцесса Кембриджская (Charlotte Elizabeth Diana, Princess of Cambridge), родилась в 2015 году, дочь герцога Кембриджского;5. Луи Артур Чарльз, принц Кембриджский (Louis Arthur Charles, Prince of Cambridge), родился в 2018 году, сын герцога Кембриджского.6. Генри (Гарри) Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский (Henry(Harry) Charles Albert David, Duke of Sussex), родился в 1984 году, сын принца Уэльского.7. Арчи Маунтбэттен-Виндзор (Archie Mountbatten-Windsor), родился в 2019 году, сын герцога Сассекского. 8. Лилибет Маунтбеттен-Виндзор (Lilibet Mountbatten-Windsor), родилась в 2021 году, дочь герцога Сассекского.9. Эндрю Альберт Кристиан Эдвард (принц Эндрю), герцог Йоркский (Andrew Albert Christian Edward, Duke of York), родился в 1960 году, сын королевы Елизаветы II.10. Принцесса Беатрис, миссис Эдоардо Мапелли Моцци (Beatrice Elizabeth, Mrs. Edoardo Mapelli Mozzi), родилась в 1988 году, дочь герцога Йоркского.11. Сиенна Мапелли Моцци (Sienna Mapelli Mozzi), родилась в 2021 году, дочь принцессы Беатрис.12. Принцесса Евгения, миссис Джек Бруксбэнк (Princess Eugenie of York, Mrs. Jack Brooksbank), родилась в 1990 году, дочь герцога Йоркского.13. Огаст Бруксбэнк (August Brooksbank), родился в 2021 году, сын принцессы Евгении Йоркской.14. Эдвард Энтони Ричард Луис (принц Эдвард), граф Уэссекский (Edward Antony Richard Louis, Earl of Wessex), родился в 1964 году, сын королевы Елизаветы II;15. Джеймс Виндзор, виконт Северн (James Windsor, Viscount Severn), родился в 2007 году, сын графа Уэссекского. 16. Леди Луиза Виндзор (Lady Louise Windsor), родилась в 2003 году, дочь графа Уэссекского. 17. Принцесса Великобритании Анна Элизабет Элис Луиза (Princess Royal Anne Elizabeth Alice Louise), родилась в 1950 году, дочь королевы Елизаветы II. 18. Питер Филлипс (Peter Mark Andrew Phillips), родился в 1977 году, сын принцессы Великобритании Анны. 19. Саванна Филлипс (Savannah Phillips), родилась в 2010 году, дочь Питера Филлипса.20. Исла Филлипс (Isla Phillips), родилась в 2012 году, дочь Питера Филлипса.21. Зара Тиндалл (в девичестве – Филлипс, Zara Anne Elizabeth, мrs. Michael Tindall), родилась в 1981 году, дочь принцессы Великобритании. 22. Миа Тиндалл (Mia Tindall), дочь Зары Тиндалл.23. Лена Тиндалл (Lena Tindall), дочь Зары Тиндалл.24. Лукас Тиндал (Lucas Tindall), сын Зары Тиндалл.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

