https://ria.ru/20220908/narkotiki-1815386714.html
Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию
Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию - РИА Новости, 08.09.2022
Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил об угрозе увеличения поставок в Россию наркотиков афганского происхождения из Центральной Азии и Ближнего Востока,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:02
2022-09-08T13:02
2022-09-08T13:02
россия
центральная азия
ближний восток
снг
владимир колокольцев
ирина волк
афганистан
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил об угрозе увеличения поставок в Россию наркотиков афганского происхождения из Центральной Азии и Ближнего Востока, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.В четверг Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств–участников СНГ, которое состоялось в киргизской Чолпон-Ате."Владимир Колокольцев обратил внимание на высокую вероятность усиления поставок в Россию гашиша афганского происхождения, опиатов, метамфетамина и других наркотиков из Центрально-Азиатского и Ближневосточного регионов, в том числе через акватории Черного и Каспийского морей. Оперативную обстановку в данной сфере осложняет использование в криминальных целях IT-технологий и различных интернет-мессенджеров, а также расчеты в криптовалюте", - сказала Волк.
https://ria.ru/20220829/sovbez-1812949266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральная азия, ближний восток, снг, владимир колокольцев, ирина волк, афганистан
Россия, Центральная Азия, Ближний Восток, СНГ, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Афганистан
Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию
Глава МВД Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию