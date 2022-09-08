https://ria.ru/20220908/narkotiki-1815386714.html

Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию

Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию - РИА Новости, 08.09.2022

Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил об угрозе увеличения поставок в Россию наркотиков афганского происхождения из Центральной Азии и Ближнего Востока,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:02

2022-09-08T13:02

2022-09-08T13:02

россия

центральная азия

ближний восток

снг

владимир колокольцев

ирина волк

афганистан

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил об угрозе увеличения поставок в Россию наркотиков афганского происхождения из Центральной Азии и Ближнего Востока, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.В четверг Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств–участников СНГ, которое состоялось в киргизской Чолпон-Ате."Владимир Колокольцев обратил внимание на высокую вероятность усиления поставок в Россию гашиша афганского происхождения, опиатов, метамфетамина и других наркотиков из Центрально-Азиатского и Ближневосточного регионов, в том числе через акватории Черного и Каспийского морей. Оперативную обстановку в данной сфере осложняет использование в криминальных целях IT-технологий и различных интернет-мессенджеров, а также расчеты в криптовалюте", - сказала Волк.

https://ria.ru/20220829/sovbez-1812949266.html

россия

центральная азия

ближний восток

афганистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, центральная азия, ближний восток, снг, владимир колокольцев, ирина волк, афганистан