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Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию - РИА Новости, 08.09.2022
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Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию
Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию - РИА Новости, 08.09.2022
Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил об угрозе увеличения поставок в Россию наркотиков афганского происхождения из Центральной Азии и Ближнего Востока,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:02
2022-09-08T13:02
россия
центральная азия
ближний восток
снг
владимир колокольцев
ирина волк
афганистан
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил об угрозе увеличения поставок в Россию наркотиков афганского происхождения из Центральной Азии и Ближнего Востока, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.В четверг Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств–участников СНГ, которое состоялось в киргизской Чолпон-Ате."Владимир Колокольцев обратил внимание на высокую вероятность усиления поставок в Россию гашиша афганского происхождения, опиатов, метамфетамина и других наркотиков из Центрально-Азиатского и Ближневосточного регионов, в том числе через акватории Черного и Каспийского морей. Оперативную обстановку в данной сфере осложняет использование в криминальных целях IT-технологий и различных интернет-мессенджеров, а также расчеты в криптовалюте", - сказала Волк.
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центральная азия
ближний восток
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россия, центральная азия, ближний восток, снг, владимир колокольцев, ирина волк, афганистан
Россия, Центральная Азия, Ближний Восток, СНГ, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, Афганистан
13:02 08.09.2022
 
Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию

Глава МВД Колокольцев заявил об угрозе роста поставок афганских наркотиков в Россию

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил об угрозе увеличения поставок в Россию наркотиков афганского происхождения из Центральной Азии и Ближнего Востока, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.
В четверг Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств–участников СНГ, которое состоялось в киргизской Чолпон-Ате.
"Владимир Колокольцев обратил внимание на высокую вероятность усиления поставок в Россию гашиша афганского происхождения, опиатов, метамфетамина и других наркотиков из Центрально-Азиатского и Ближневосточного регионов, в том числе через акватории Черного и Каспийского морей. Оперативную обстановку в данной сфере осложняет использование в криминальных целях IT-технологий и различных интернет-мессенджеров, а также расчеты в криптовалюте", - сказала Волк.
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РоссияЦентральная АзияБлижний ВостокСНГВладимир КолокольцевИрина ВолкАфганистан
 
 
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