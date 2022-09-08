https://ria.ru/20220908/mobilizatsiya-1815417768.html

В Сеть попали списки почти пяти тысяч подлежащих мобилизации украинцев

В Сеть попали списки почти пяти тысяч подлежащих мобилизации украинцев - РИА Новости, 08.09.2022

В Сеть попали списки почти пяти тысяч подлежащих мобилизации украинцев

Списки почти пяти тысяч жителей Украины, которых в ближайшее время планируют мобилизовать в украинскую армию, попали в интернет, рассказал РИА Новости сотрудник РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:46

2022-09-08T14:46

2022-09-08T14:48

в мире

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796537520_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_dc0afe482c086fd2720f2f604d888eaa.jpg

ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Списки почти пяти тысяч жителей Украины, которых в ближайшее время планируют мобилизовать в украинскую армию, попали в интернет, рассказал РИА Новости сотрудник одного из силовых ведомств Луганской Народной Республики."Списки почти пяти тысячи человек, которых националисты хотят бросить на фронт, выброшены "сочувствующими" на всеобщее обозрение. Сейчас эти данные активно расходятся в телеграмм-каналах, и как пишут в комментариях, помогут сохранить жизни людей, которых Зеленский отправляет на верную смерть. Списками заинтересовались и наши службы", - рассказал представитель силовых структур республики.Он уточнил, что в последнее время участились случаи "сливов" в сеть различного рода документов, которые касаются планов украинской армии, распоряжений, приказов и так далее."Конечно, все эти документы изучают наши спецслужбы, они нам очень помогают в борьбе с режимом Киева", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220812/zelenskiy-1809229778.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, украина