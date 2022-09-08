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В Сеть попали списки почти пяти тысяч подлежащих мобилизации украинцев - РИА Новости, 08.09.2022
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В Сеть попали списки почти пяти тысяч подлежащих мобилизации украинцев
В Сеть попали списки почти пяти тысяч подлежащих мобилизации украинцев - РИА Новости, 08.09.2022
В Сеть попали списки почти пяти тысяч подлежащих мобилизации украинцев
Списки почти пяти тысяч жителей Украины, которых в ближайшее время планируют мобилизовать в украинскую армию, попали в интернет, рассказал РИА Новости сотрудник РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:46
2022-09-08T14:48
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Списки почти пяти тысяч жителей Украины, которых в ближайшее время планируют мобилизовать в украинскую армию, попали в интернет, рассказал РИА Новости сотрудник одного из силовых ведомств Луганской Народной Республики."Списки почти пяти тысячи человек, которых националисты хотят бросить на фронт, выброшены "сочувствующими" на всеобщее обозрение. Сейчас эти данные активно расходятся в телеграмм-каналах, и как пишут в комментариях, помогут сохранить жизни людей, которых Зеленский отправляет на верную смерть. Списками заинтересовались и наши службы", - рассказал представитель силовых структур республики.Он уточнил, что в последнее время участились случаи "сливов" в сеть различного рода документов, которые касаются планов украинской армии, распоряжений, приказов и так далее."Конечно, все эти документы изучают наши спецслужбы, они нам очень помогают в борьбе с режимом Киева", - уточнил собеседник агентства.
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в мире, луганская народная республика, украина
В мире, Луганская Народная Республика, Украина
14:46 08.09.2022 (обновлено: 14:48 08.09.2022)
 
В Сеть попали списки почти пяти тысяч подлежащих мобилизации украинцев

В ЛНР заявили, что в Сеть попали списки почти пяти тысяч подлежащих мобилизации украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий Украины
Военнослужащий Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Списки почти пяти тысяч жителей Украины, которых в ближайшее время планируют мобилизовать в украинскую армию, попали в интернет, рассказал РИА Новости сотрудник одного из силовых ведомств Луганской Народной Республики.
"Списки почти пяти тысячи человек, которых националисты хотят бросить на фронт, выброшены "сочувствующими" на всеобщее обозрение. Сейчас эти данные активно расходятся в телеграмм-каналах, и как пишут в комментариях, помогут сохранить жизни людей, которых Зеленский отправляет на верную смерть. Списками заинтересовались и наши службы", - рассказал представитель силовых структур республики.
Он уточнил, что в последнее время участились случаи "сливов" в сеть различного рода документов, которые касаются планов украинской армии, распоряжений, приказов и так далее.
"Конечно, все эти документы изучают наши спецслужбы, они нам очень помогают в борьбе с режимом Киева", - уточнил собеседник агентства.
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