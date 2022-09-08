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Заседание Московского финансового форума с участием Михаила Мишустина
Заседание Московского финансового форума с участием Михаила Мишустина - РИА Новости, 08.09.2022
Заседание Московского финансового форума с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в пленарном заседании VI Московского финансового форума: "Финансовый суверенитет России: миф или реальность". РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:26
2022-09-08T12:26
2022-09-08T12:26
михаил мишустин
экономика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в пленарном заседании VI Московского финансового форума: "Финансовый суверенитет России: миф или реальность".
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пленарное заседание VI Московского финансового форума: "Финансовый суверенитет России: миф или реальность"
LIVE: Пленарное заседание VI Московского финансового форума: "Финансовый суверенитет России: миф или реальность"
2022-09-08T12:26
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PT95M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, видео
Михаил Мишустин, Экономика
Заседание Московского финансового форума с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в пленарном заседании VI Московского финансового форума: "Финансовый суверенитет России: миф или реальность".
2022-09-08T12:26
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PT95M16S
Заседание Московского финансового форума с участием Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин участвует в пленарном заседании VI Московского финансового форума: "Финансовый суверенитет России: миф или реальность".