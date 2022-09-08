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Путин поздравил с 220-летием Минфина его работников и ветеранов - РИА Новости, 08.09.2022
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Путин поздравил с 220-летием Минфина его работников и ветеранов
Путин поздравил с 220-летием Минфина его работников и ветеранов - РИА Новости, 08.09.2022
Путин поздравил с 220-летием Минфина его работников и ветеранов
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов министерства финансов с его 220-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:00
2022-09-08T20:00
владимир путин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов министерства финансов с его 220-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с 220-летием Министерства финансов Российской Федерации. Учрежденное манифестом от 8 сентября 1802 года... ведомство было призвано управлять государственными финансами, доходами и расходами. Эти серьезные, востребованные временем задачи требовали от ваших предшественников исключительной компетентности и ответственного отношения к порученному делу, глубокого понимания важности своей работы", - обратился Путин к работникам и ветеранам министерства.Он отметил, что эти принципы и сегодня являются ключевыми профессиональными и нравственными ориентирами для сотрудников Минфина."Вы бережно храните лучшие исторические традиции и накопленный опыт, обеспечиваете укрепление финансового суверенитета и национальной безопасности страны, способствуете развитию и диверсификации экономики, повышению качества социальной сферы, вносите весомый вклад в совершенствование межбюджетных отношений и повышение бюджетной дисциплины, осваиваете и продвигаете современные практики в сфере управления финансами", – добавил президент.Путин выразил уверенность, что работники министерства будут и впредь добросовестно трудиться на благо России, а также пожелал им успехов и реализации намеченных планов.
https://ria.ru/20220908/minfin-1815408621.html
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владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Владимир Путин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
20:00 08.09.2022
 
Путин поздравил с 220-летием Минфина его работников и ветеранов

Путин поздравил работников и ветеранов министерства финансов с его 220-летием

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов министерства финансов с его 220-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 220-летием Министерства финансов Российской Федерации. Учрежденное манифестом от 8 сентября 1802 года... ведомство было призвано управлять государственными финансами, доходами и расходами. Эти серьезные, востребованные временем задачи требовали от ваших предшественников исключительной компетентности и ответственного отношения к порученному делу, глубокого понимания важности своей работы", - обратился Путин к работникам и ветеранам министерства.
Антон Силуанов и Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
14:10
Силуанов в шутку спросил, не пора ли ему подать в отставку
Он отметил, что эти принципы и сегодня являются ключевыми профессиональными и нравственными ориентирами для сотрудников Минфина.
"Вы бережно храните лучшие исторические традиции и накопленный опыт, обеспечиваете укрепление финансового суверенитета и национальной безопасности страны, способствуете развитию и диверсификации экономики, повышению качества социальной сферы, вносите весомый вклад в совершенствование межбюджетных отношений и повышение бюджетной дисциплины, осваиваете и продвигаете современные практики в сфере управления финансами", – добавил президент.
Путин выразил уверенность, что работники министерства будут и впредь добросовестно трудиться на благо России, а также пожелал им успехов и реализации намеченных планов.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
10:44
"Настоящий лидер". Британцы восхитились ультиматумом Путина Европе
 
Владимир ПутинРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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