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МИД рассчитывает на объективную оценку ситуации на ЗАЭС от МАГАТЭ - РИА Новости, 08.09.2022
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МИД рассчитывает на объективную оценку ситуации на ЗАЭС от МАГАТЭ
МИД рассчитывает на объективную оценку ситуации на ЗАЭС от МАГАТЭ - РИА Новости, 08.09.2022
МИД рассчитывает на объективную оценку ситуации на ЗАЭС от МАГАТЭ
Москва рассчитывает, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и постоянное присутствие на станции двух экспертов позволят агентству объективно оценивать... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:15
2022-09-08T18:16
в мире
мария захарова
василий небензя
россия
москва
киев
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и постоянное присутствие на станции двух экспертов позволят агентству объективно оценивать ситуацию на объекте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем, что это посещение, как и постоянное присутствие на станции двух инспекторов агентства, позволит МАГАТЭ теперь объективно оценивать ситуацию на объекте. Мы готовы оказывать в этом деле необходимую помощь", - заявила Захарова на брифинге.В то же время она посетовала, что в докладе МАГАТЭ об инспекции ЗАЭС "не указаны виновные в преступных действиях", то есть в обстрелах станции."От том, что за регулярными обстрелами территории станции стоит киевский режим, известно не только нам. Это знают все ведущие западные страны, поощряют эти опасные провокации режима Зеленского... Они об этом предпочитают помалкивать, всячески выгораживают свой очередной марионеточный проект", - добавила Захарова.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
https://ria.ru/20220907/zaes-1815283626.html
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в мире, мария захарова, василий небензя, россия, москва, киев, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Мария Захарова, Василий Небензя, Россия, Москва, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
18:15 08.09.2022 (обновлено: 18:16 08.09.2022)
 
МИД рассчитывает на объективную оценку ситуации на ЗАЭС от МАГАТЭ

Захарова рассчитывает, что МАГАТЭ сможет объективно оценивать ситуацию на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва рассчитывает, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и постоянное присутствие на станции двух экспертов позволят агентству объективно оценивать ситуацию на объекте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что это посещение, как и постоянное присутствие на станции двух инспекторов агентства, позволит МАГАТЭ теперь объективно оценивать ситуацию на объекте. Мы готовы оказывать в этом деле необходимую помощь", - заявила Захарова на брифинге.
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В то же время она посетовала, что в докладе МАГАТЭ об инспекции ЗАЭС "не указаны виновные в преступных действиях", то есть в обстрелах станции.
"От том, что за регулярными обстрелами территории станции стоит киевский режим, известно не только нам. Это знают все ведущие западные страны, поощряют эти опасные провокации режима Зеленского... Они об этом предпочитают помалкивать, всячески выгораживают свой очередной марионеточный проект", - добавила Захарова.
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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В миреМария ЗахароваВасилий НебензяРоссияМоскваКиевМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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