https://ria.ru/20220908/les-1815435726.html

Акция "Наш лес" пройдет в МО в сентябре

Акция "Наш лес" пройдет в МО в сентябре - РИА Новости, 08.09.2022

Акция "Наш лес" пройдет в МО в сентябре

Акция "Наш лес" будет проходить в Московской области с 9 по 30 сентября. В рамках акции озеленят 595 участков на площади свыше 87 гектаров, всего участники... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:01

2022-09-08T16:01

2022-09-08T16:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Акция "Наш лес" будет проходить в Московской области с 9 по 30 сентября. В рамках акции озеленят 595 участков на площади свыше 87 гектаров, всего участники высадят более 100 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщил телеканал "360".Основные мероприятия акции пройдут 9–17 сентября. В это время добровольцы высадят саженцы сосны, ели, дуба, а также декоративных растений – сирени, каштанов, кленов и других. Глава комитета лесного хозяйства Олег Баженов рассказал, что высадка пройдет на 20 участках в лесу и 575 участках в городах.Принять участие в акции на любом удобном участке могут все желающие. Участникам выдадут весь необходимый инвентарь.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)