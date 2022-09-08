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Акция "Наш лес" пройдет в МО в сентябре - РИА Новости, 08.09.2022
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Акция "Наш лес" пройдет в МО в сентябре
Акция "Наш лес" пройдет в МО в сентябре - РИА Новости, 08.09.2022
Акция "Наш лес" пройдет в МО в сентябре
Акция "Наш лес" будет проходить в Московской области с 9 по 30 сентября. В рамках акции озеленят 595 участков на площади свыше 87 гектаров, всего участники... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:01
2022-09-08T16:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Акция "Наш лес" будет проходить в Московской области с 9 по 30 сентября. В рамках акции озеленят 595 участков на площади свыше 87 гектаров, всего участники высадят более 100 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщил телеканал "360".Основные мероприятия акции пройдут 9–17 сентября. В это время добровольцы высадят саженцы сосны, ели, дуба, а также декоративных растений – сирени, каштанов, кленов и других. Глава комитета лесного хозяйства Олег Баженов рассказал, что высадка пройдет на 20 участках в лесу и 575 участках в городах.Принять участие в акции на любом удобном участке могут все желающие. Участникам выдадут весь необходимый инвентарь.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:01 08.09.2022
 

Акция "Наш лес" пройдет в МО в сентябре

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина высаживает саженцы сосны
Женщина высаживает саженцы сосны - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Акция "Наш лес" будет проходить в Московской области с 9 по 30 сентября. В рамках акции озеленят 595 участков на площади свыше 87 гектаров, всего участники высадят более 100 тысяч деревьев и кустарников. Об этом сообщил телеканал "360".
Основные мероприятия акции пройдут 9–17 сентября. В это время добровольцы высадят саженцы сосны, ели, дуба, а также декоративных растений – сирени, каштанов, кленов и других. Глава комитета лесного хозяйства Олег Баженов рассказал, что высадка пройдет на 20 участках в лесу и 575 участках в городах.
"На землях лесного фонда подобрано 20 участков, на площади 25,7 гектара планируется высадить 99,3 тысячи сеянцев сосны, ели и дуба. На землях муниципальных образований выделено 575 участков на площади 61,7 гектара. Здесь планируется высадить более 15 тысячи новых деревьев и кустарников", – рассказал Баженов.
Принять участие в акции на любом удобном участке могут все желающие. Участникам выдадут весь необходимый инвентарь.
 
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