Женщин и детей из Купянского района собираются эвакуировать в Россию
Женщин и детей из Купянского района Харьковской области собираются эвакуировать в Россию
Мирная жизнь в г. Купянске Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщин и детей из Купянского района Харьковской области будут эвакуировать в Россию, сейчас проводятся организационные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
В четверг утром глава администрации освобожденных территорий Харьковской области заявил об эвакуации женщин и детей Купянска и Купянского района из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных.
"Сейчас будут проводиться необходимые работы для оповещения людей об эвакуации и для организации эвакуации, конечно же, на территорию России", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.