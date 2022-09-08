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Женщин и детей из Купянского района собираются эвакуировать в Россию - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/kupyansk-1815374838.html
Женщин и детей из Купянского района собираются эвакуировать в Россию
Женщин и детей из Купянского района собираются эвакуировать в Россию - РИА Новости, 08.09.2022
Женщин и детей из Купянского района собираются эвакуировать в Россию
Женщин и детей из Купянского района Харьковской области будут эвакуировать в Россию, сейчас проводятся организационные работы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:33
2022-09-08T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
украина
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщин и детей из Купянского района Харьковской области будут эвакуировать в Россию, сейчас проводятся организационные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.В четверг утром глава администрации освобожденных территорий Харьковской области заявил об эвакуации женщин и детей Купянска и Купянского района из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
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в мире, россия, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Украина
12:33 08.09.2022
 
Женщин и детей из Купянского района собираются эвакуировать в Россию

Женщин и детей из Купянского района Харьковской области собираются эвакуировать в Россию

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкМирная жизнь в г. Купянске Харьковской области
Мирная жизнь в г. Купянске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости /
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Мирная жизнь в г. Купянске Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщин и детей из Купянского района Харьковской области будут эвакуировать в Россию, сейчас проводятся организационные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
В четверг утром глава администрации освобожденных территорий Харьковской области заявил об эвакуации женщин и детей Купянска и Купянского района из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных.
"Сейчас будут проводиться необходимые работы для оповещения людей об эвакуации и для организации эвакуации, конечно же, на территорию России", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
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