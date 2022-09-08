https://ria.ru/20220908/kupyansk-1815374838.html

Женщин и детей из Купянского района собираются эвакуировать в Россию

Женщин и детей из Купянского района собираются эвакуировать в Россию - РИА Новости, 08.09.2022

Женщин и детей из Купянского района собираются эвакуировать в Россию

Женщин и детей из Купянского района Харьковской области будут эвакуировать в Россию, сейчас проводятся организационные работы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:33

2022-09-08T12:33

2022-09-08T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

украина

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Женщин и детей из Купянского района Харьковской области будут эвакуировать в Россию, сейчас проводятся организационные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.В четверг утром глава администрации освобожденных территорий Харьковской области заявил об эвакуации женщин и детей Купянска и Купянского района из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных.В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

https://ria.ru/20220907/obstrely-1815118640.html

россия

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, харьковская область, украина