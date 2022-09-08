https://ria.ru/20220908/kupyansk-1815322805.html
Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов со стороны Украины
Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 08.09.2022
Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов со стороны Украины
В Купянске и Купянском районе Харьковской области началась эвакуация женщин и детей из-за обстрелов ВСУ, сообщил глава администрации города Виталий Ганчев. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:51
2022-09-08T09:51
2022-09-08T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Купянске и Купянском районе Харьковской области началась эвакуация женщин и детей из-за обстрелов ВСУ, сообщил глава администрации города Виталий Ганчев."На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города", — заявил он на видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.По словам Ганчева, ВСУ нанесли "серьезный материальный и моральный ущерб" жителям, и эвакуация остается единственным способом спасти мирных жителей.Во время спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Город находится под террором" – глава Харьковской области о вынужденной эвакуации Купянска
"Город находится под террором" – глава Харьковской области о вынужденной эвакуации Купянска
2022-09-08T09:51
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
09:51 08.09.2022 (обновлено: 10:27 08.09.2022)
Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов со стороны Украины
Глава администрации заявил об эвакуации детей и женщин из Купянска из-за обстрелов ВСУ