https://ria.ru/20220908/kupyansk-1815322805.html

Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов со стороны Украины

Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 08.09.2022

Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов со стороны Украины

В Купянске и Купянском районе Харьковской области началась эвакуация женщин и детей из-за обстрелов ВСУ, сообщил глава администрации города Виталий Ганчев. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:51

2022-09-08T09:51

2022-09-08T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Купянске и Купянском районе Харьковской области началась эвакуация женщин и детей из-за обстрелов ВСУ, сообщил глава администрации города Виталий Ганчев."На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города", — заявил он на видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.По словам Ганчева, ВСУ нанесли "серьезный материальный и моральный ущерб" жителям, и эвакуация остается единственным способом спасти мирных жителей.Во время спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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"Город находится под террором" – глава Харьковской области о вынужденной эвакуации Купянска "Город находится под террором" – глава Харьковской области о вынужденной эвакуации Купянска 2022-09-08T09:51 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины