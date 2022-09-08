https://ria.ru/20220908/kultura-1815331603.html
Запрет русской культуры и языка даст обратный эффект, считает Москалькова
Запрет русской культуры и языка даст обратный эффект, считает Москалькова - РИА Новости, 08.09.2022
Запрет русской культуры и языка даст обратный эффект, считает Москалькова
Запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект, справедливость всегда пробьет дорогу, заявила в интервью РИА Новости "на полях" Восточного... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:37
2022-09-08T10:37
2022-09-08T11:11
культура
татьяна москалькова
россия
в мире
санкции в отношении россии
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект, справедливость всегда пробьет дорогу, заявила в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Она обратила внимание на то, что за рубежом запрещается русская классическая культура, которая важна для всего мирового сообщества. При этом даже в самые трагические дни никто в СССР "даже в мыслях не держал запретить, например, Моцарта или Шекспира, изъять из библиотек английских, американских, немецких классиков"."А сегодня мы наблюдаем, как из библиотек западных государств изымается русская литература, мы видим, как отчисляются наши студенты, закрываются русские школы, запрещается русский язык даже на бытовом уровне. Конечно, это даст обратный эффект, потому что справедливость всегда пробьет дорогу", - сказала Москалькова.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Татьяны Москальковой >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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татьяна москалькова, россия, в мире, санкции в отношении россии, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Культура, Татьяна Москалькова, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
10:37 08.09.2022 (обновлено: 11:11 08.09.2022)
Запрет русской культуры и языка даст обратный эффект, считает Москалькова
Москалькова заявила, что изъятие русской литературы и запрет языка даст обратный эффект