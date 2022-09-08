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Must-see в Краснодарском крае: красивейшие места Кубани

Must-see в Краснодарском крае: красивейшие места Кубани - РИА Новости, 08.09.2022

Must-see в Краснодарском крае: красивейшие места Кубани

В Краснодарском крае 26 городов, более 1000 посёлков и деревень, сотни курортов у моря и в горах. Регион предлагает около 80 туристических маршрутов, здесь... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:56

2022-09-08T13:56

2022-09-08T13:56

краснодарский край

тамань (станица)

анапа

туризм

маршруты - туризм

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В Краснодарском крае 26 городов, более 1000 посёлков и деревень, сотни курортов у моря и в горах. Регион предлагает около 80 туристических маршрутов, здесь расположено три государственных заповедника, множество природных, исторических и археологических достопримечательностей. Мы расскажем о живописных и интересных местах, которые стоит посетить во время отпуска на Кубани.Природный заповедник "Утриш", АнапаЗаповедник находится между посёлками Сукко и Малый Утриш, занимая площадь около 10 гектаров. Особенность этого места — природа, сохранившаяся с доисторических времён.В "Утрише" растут реликтовые деревья, водятся редкие виды птиц и животных. Например, заповедник стал домом для исчезающего подвида средиземноморских черепах — сухопутной черепахи Никольского. Животное занесено в Красную книгу и входит в список древнейших представителей фауны на планете: по подсчётам учёных, черепахи Никольского старше динозавров!Примером редкой флоры является можжевелово-фисташковый лес — единственный в России. Благодаря уникальному сочетанию растений, воздух в заповеднике обладает целебными свойствами.В "Утрише" можно пройти по экскурсионной тропе, осмотреть каньоны, подняться на гору, чтобы насладиться впечатляющей панорамой. Здесь чистые пляжи, в море — прозрачная вода и богатый подводный мир, что создаёт благоприятные условия для снорклинга. Изюминка заповедника — Жемчужный водопад: бурлящий поток делится на несколько струй, которые падают с утёса прямо в море.Долина лотосов, ТаманьНедалеко от Анапы расположена ещё одна уникальная природная достопримечательность Краснодарского края: долина лотосов на Таманском полуострове. Ещё 200 лет назад местные условия были непригодны для земледелия и выращивания цветов. Однако освоение этих земель привело к существенному изменению ландшафта и состава почвы. В 80-х годах в Тамани начали выращивать экзотические растения, в том числе и лотосы. Последние отлично прижились, и теперь каждый год, с начала июля по конец августа, туристы съезжаются сюда из Анапы, Пересыпи и других мест, чтобы полюбоваться на массовое цветение лотосов."Берендеево царство", СочиВ Лазаревском районе Сочи находится рекреационный парк "Берендеево царство". Посетить его можно как в составе экскурсии, так и самостоятельно. Вас ждёт трехкилометровый маршрут вдоль горного ручья с несколькими водопадами и смотровыми площадками. После самого высокого водопада (27 метров) тропа приведёт вас к святилищу и дольмену — древнему каменному сооружению с наскальными рисунками-петроглифами.АбрауВ 15 километрах от Новороссийска расположен самый большой пресноводный водоём Краснодарского края — озеро Абрау. Длина водного бассейна составляет 3 километра, ширина достигает 640 метров. Интересно, что водоём считается бессточным. Учёные знают, чем подпитывается Абрау — горными ручьями и рекой Дюрсо, — а вот уходит ли куда-то вода из озера, до конца не выяснено. Другой загадкой Абрау является белая линия, проходящая по водной глади: её ясно видно по ночам и зимой, когда озеро покрывается льдом.Живописное озеро окружено зелёными горами, а на его берегу приютился уютный посёлок. С XIX века в этих краях занимаются виноделием, и по сей день в селе Абрау-Дюрсо производят знаменитое шампанское.В Абрау можно посетить завод шампанских вин, познакомиться со всеми этапами их изготовления, спуститься в сумрачные погреба, где хранятся сотни бутылок игристого напитка, и поучаствовать в дегустации._РЕКЛАМАДИП КК, ИНН 2308084335ID 2z7yR8HqZiuUjmB

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краснодарский край

тамань (станица)

анапа

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, тамань (станица), анапа, туризм, маршруты - туризм