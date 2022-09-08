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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/krym-1815520215.html
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября - РИА Новости, 08.09.2022
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 сентября, сообщил глава республики... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:32
2022-09-08T20:32
специальная военная операция на украине
жкх
сергей аксенов (политик)
республика крым
джанкой
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20.00 8 сентября до 20.00 23 сентября будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал он в Telegram.По его словам, решение затрагивает, в частности, территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы; объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.Глава региона отметил, что сейчас сохраняется спокойная обстановка, ситуация контролируется.
https://ria.ru/20220907/terrorizm-1815003755.html
республика крым
джанкой
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жкх, сергей аксенов (политик), республика крым, джанкой
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Джанкой
20:32 08.09.2022
 
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября

Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму до 23 сентября

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкТуристы на территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма
Туристы на территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Туристы на территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20.00 8 сентября до 20.00 23 сентября будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал он в Telegram.
По его словам, решение затрагивает, в частности, территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы; объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.
Глава региона отметил, что сейчас сохраняется спокойная обстановка, ситуация контролируется.
Белгород - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 07:33
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
 
Специальная военная операция на УкраинеЖКХСергей Аксенов (политик)Республика КрымДжанкой
 
 
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