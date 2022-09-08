https://ria.ru/20220908/krym-1815520215.html

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября - РИА Новости, 08.09.2022

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 сентября, сообщил глава республики... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:32

2022-09-08T20:32

2022-09-08T20:32

специальная военная операция на украине

жкх

сергей аксенов (политик)

республика крым

джанкой

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20.00 8 сентября до 20.00 23 сентября будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал он в Telegram.По его словам, решение затрагивает, в частности, территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы; объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.Глава региона отметил, что сейчас сохраняется спокойная обстановка, ситуация контролируется.

https://ria.ru/20220907/terrorizm-1815003755.html

республика крым

джанкой

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жкх, сергей аксенов (политик), республика крым, джанкой