https://ria.ru/20220908/krym-1815520215.html
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября - РИА Новости, 08.09.2022
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 сентября, сообщил глава республики... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:32
2022-09-08T20:32
2022-09-08T20:32
специальная военная операция на украине
жкх
сергей аксенов (политик)
республика крым
джанкой
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20.00 8 сентября до 20.00 23 сентября будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал он в Telegram.По его словам, решение затрагивает, в частности, территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы; объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.Глава региона отметил, что сейчас сохраняется спокойная обстановка, ситуация контролируется.
https://ria.ru/20220907/terrorizm-1815003755.html
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жкх, сергей аксенов (политик), республика крым, джанкой
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Джанкой
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 23 сентября
Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму до 23 сентября