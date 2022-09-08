https://ria.ru/20220908/kozlovskiy-1815372580.html

К Козловскому подали иск по долгу за жилье

К Козловскому подали иск по долгу за жилье - РИА Новости, 08.09.2022

К Козловскому подали иск по долгу за жилье

ООО "БЦ Машкова, 13" подало иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. Он еще не принят к производству, сообщили РИА... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:45

2022-09-08T13:45

2022-09-08T13:52

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. ООО "БЦ Машкова, 13" подало иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. Он еще не принят к производству, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда. В основном заявлении не указаны паспортные данные ответчика, то есть Козловского, что не соответствует требованиям статьи 131 ГПК РФ. Истцу дали время уточнить недостающие сведения до 16 сентября. Сумму иска в суде уточнить отказались.Причиной обращения стала начатая год назад процедура банкротства ООО "БЦ Машкова 13", был назначен конкурсный управляющий. К Козловскому и другим собственникам апартаментов в ЖК "Современник", у которых была задолженность по договору купли-продажи, были поданы иски о ее взыскании. В картотеке судебных дел имеется как минимум еще 14 аналогичных исков к другим собственникам.Представитель Козловского, Валерия Тарасова, опровергает наличие задолженности у артиста."Я могу сказать, что долга у него никакого нет", — заявила Тарасова.

https://ria.ru/20220907/petrov-1815129571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, данила козловский, москва, россия, знаменитости