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К Козловскому подали иск по долгу за жилье - РИА Новости, 08.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220908/kozlovskiy-1815372580.html
К Козловскому подали иск по долгу за жилье
К Козловскому подали иск по долгу за жилье - РИА Новости, 08.09.2022
К Козловскому подали иск по долгу за жилье
ООО "БЦ Машкова, 13" подало иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. Он еще не принят к производству, сообщили РИА... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:45
2022-09-08T13:52
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. ООО "БЦ Машкова, 13" подало иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. Он еще не принят к производству, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда. В основном заявлении не указаны паспортные данные ответчика, то есть Козловского, что не соответствует требованиям статьи 131 ГПК РФ. Истцу дали время уточнить недостающие сведения до 16 сентября. Сумму иска в суде уточнить отказались.Причиной обращения стала начатая год назад процедура банкротства ООО "БЦ Машкова 13", был назначен конкурсный управляющий. К Козловскому и другим собственникам апартаментов в ЖК "Современник", у которых была задолженность по договору купли-продажи, были поданы иски о ее взыскании. В картотеке судебных дел имеется как минимум еще 14 аналогичных исков к другим собственникам.Представитель Козловского, Валерия Тарасова, опровергает наличие задолженности у артиста."Я могу сказать, что долга у него никакого нет", — заявила Тарасова.
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новости культуры, данила козловский, москва, россия, знаменитости
Культура, Новости культуры, Данила Козловский, Москва, Россия, Знаменитости
13:45 08.09.2022 (обновлено: 13:52 08.09.2022)
 
К Козловскому подали иск по долгу за жилье

ООО "БЦ Машкова, 13" подало иск к Даниле Козловскому по долгу по договору купли-продажи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский
Актер Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Данила Козловский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. ООО "БЦ Машкова, 13" подало иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. Он еще не принят к производству, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда.
В основном заявлении не указаны паспортные данные ответчика, то есть Козловского, что не соответствует требованиям статьи 131 ГПК РФ. Истцу дали время уточнить недостающие сведения до 16 сентября. Сумму иска в суде уточнить отказались.
Причиной обращения стала начатая год назад процедура банкротства ООО "БЦ Машкова 13", был назначен конкурсный управляющий. К Козловскому и другим собственникам апартаментов в ЖК "Современник", у которых была задолженность по договору купли-продажи, были поданы иски о ее взыскании. В картотеке судебных дел имеется как минимум еще 14 аналогичных исков к другим собственникам.
Представитель Козловского, Валерия Тарасова, опровергает наличие задолженности у артиста.
"Я могу сказать, что долга у него никакого нет", — заявила Тарасова.
Кадр из сериала Надвое
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