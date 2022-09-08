https://ria.ru/20220908/kozlovskiy-1815372580.html
К Козловскому подали иск по долгу за жилье
К Козловскому подали иск по долгу за жилье - РИА Новости, 08.09.2022
К Козловскому подали иск по долгу за жилье
ООО "БЦ Машкова, 13" подало иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. Он еще не принят к производству, сообщили РИА... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:45
2022-09-08T13:45
2022-09-08T13:52
культура
новости культуры
данила козловский
москва
россия
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765022274_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_19889b2172411e9a4180639b1813e65c.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. ООО "БЦ Машкова, 13" подало иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. Он еще не принят к производству, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда. В основном заявлении не указаны паспортные данные ответчика, то есть Козловского, что не соответствует требованиям статьи 131 ГПК РФ. Истцу дали время уточнить недостающие сведения до 16 сентября. Сумму иска в суде уточнить отказались.Причиной обращения стала начатая год назад процедура банкротства ООО "БЦ Машкова 13", был назначен конкурсный управляющий. К Козловскому и другим собственникам апартаментов в ЖК "Современник", у которых была задолженность по договору купли-продажи, были поданы иски о ее взыскании. В картотеке судебных дел имеется как минимум еще 14 аналогичных исков к другим собственникам.Представитель Козловского, Валерия Тарасова, опровергает наличие задолженности у артиста."Я могу сказать, что долга у него никакого нет", — заявила Тарасова.
https://ria.ru/20220907/petrov-1815129571.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765022274_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0cfcc1dd0133e53c20a8580fb9fb39fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, данила козловский, москва, россия, знаменитости
Культура, Новости культуры, Данила Козловский, Москва, Россия, Знаменитости
13:45 08.09.2022 (обновлено: 13:52 08.09.2022)
К Козловскому подали иск по долгу за жилье
ООО "БЦ Машкова, 13" подало иск к Даниле Козловскому по долгу по договору купли-продажи
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. ООО "БЦ Машкова, 13" подало иск к актеру Даниле Козловскому о взыскании задолженности по договору купли-продажи. Он еще не принят к производству, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда.
В основном заявлении не указаны паспортные данные ответчика, то есть Козловского, что не соответствует требованиям статьи 131 ГПК РФ. Истцу дали время уточнить недостающие сведения до 16 сентября. Сумму иска в суде уточнить отказались.
Причиной обращения стала начатая год назад процедура банкротства ООО "БЦ Машкова 13", был назначен конкурсный управляющий. К Козловскому и другим собственникам апартаментов в ЖК "Современник", у которых была задолженность по договору купли-продажи, были поданы иски о ее взыскании. В картотеке судебных дел имеется как минимум еще 14 аналогичных исков к другим собственникам.
Представитель Козловского, Валерия Тарасова, опровергает наличие задолженности у артиста.
"Я могу сказать, что долга у него никакого нет", — заявила Тарасова.