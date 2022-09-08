https://ria.ru/20220908/kosovo-1815454361.html

Приштина разработала план по тихой оккупации севера Косово, заявил Вучич

Приштина разработала план по тихой оккупации севера Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 08.09.2022

Приштина разработала план по тихой оккупации севера Косово, заявил Вучич

Косовоалбанские власти в Приштине разработали план по тихой оккупации населенного преимущественно сербами севера Косово и Метохии, заявил сербский президент... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:49

2022-09-08T16:49

2022-09-08T16:49

в мире

александр вучич

косово

сербия

приштина

евросоюз

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БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине разработали план по тихой оккупации населенного преимущественно сербами севера Косово и Метохии, заявил сербский президент Александр Вучич.Глава сербского государства в четверг посетил открытие фабрики в городе Пожаревац в центральной части страны. Он сообщил собравшимся гражданам, что Белград получает "новые плохие вести из Косово"."Албанцы пытаются тайком с помощью своих сил поддержки из Квинты (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия – ред.), по-тихому занять и оккупировать север Косово и Метохии. Их так называемый министр внутренних дел хочет полностью контролировать озеро (аккумуляция для ГЭС – ред.) Газиводе, что бы означало новое нарушение Брюссельских соглашений", - заявил Вучич собравшимся.Он напомнил, что по достигнутым ранее соглашениям, специальные подразделения МВД самопровозглашенной республики не могут без разрешения глав муниципалитетов въезжать на север Косово, а в обычной полиции там в большинстве служат местные сербы."Если вы попросите людей в Брюсселе повлиять на них, чтобы не предпринимали ничего против сербского народа, они вам скажут, что все в порядке, так как одну малую проблему решили, а потому будет хуже. Предупреждаю и одних и других: не стану больше их просить, чтобы они этого не делали. Сербский народ ни насилие, ни нарушение международного права больше терпеть не будет" - подчеркнул сербский лидер.Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли 27 августа компромисса о въезде и везде сербов и албанцев из центральной Сербии в Косово и Метохию с сербскими и косовоалбанскими удостоверениями личности. При этом на КПП размещены разъяснения, что использование личных документов, выданных со стороны Приштины, производится исключительно из практических соображений ради облегчения положения отдельных лиц и не может трактоваться как признание Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.При этом власти в Приштине требуют от местных сербов до 31 октября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.Косовский премьер Альбин Курти 4 июля призвал живущих в крае сербов перерегистрировать свои автомобили на документы непризнанного государства до 30 сентября "ради верховенства закона". По словам Курти, чтобы облегчить процедуру, автомобили не будут подвергнуты дополнительной таможенной процедуре. Он назвал это большими уступками, учитывая, что таможенный сбор за автомобиль в среднем составляет около пяти тысяч евро, также в ходе регистрации не будет требоваться прохождение техосмотра, а муниципалитеты могут отказаться от десяти евро таксы.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20220902/kosovo-1813793958.html

https://ria.ru/20220827/vuchich-1812549651.html

https://ria.ru/20220817/belgrad-1810085979.html

https://ria.ru/20220810/politika-1806893507.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр вучич, косово, сербия, приштина, евросоюз