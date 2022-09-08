https://ria.ru/20220908/koronavirus-1815340198.html
В Москве за сутки госпитализировали 283 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 283 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 283 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 7896 случаев COVID-19, 30 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:11
2022-09-08T11:11
2022-09-08T11:11
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 7896 случаев COVID-19, 30 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 7896, госпитализировано - 283 человека, выздоровело - 6616 человек, 30 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 8400 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 077 829 случаев коронавируса, выздоровели 2 853 729 человек, умерли 45 409 человек.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 283 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 7896 новых случаев COVID-19, умерли 30 человек