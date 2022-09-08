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Глава Еврокомиссии заявила, что молится о здоровье королевы Великобритании - РИА Новости, 08.09.2022
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Глава Еврокомиссии заявила, что молится о здоровье королевы Великобритании
Глава Еврокомиссии заявила, что молится о здоровье королевы Великобритании - РИА Новости, 08.09.2022
Глава Еврокомиссии заявила, что молится о здоровье королевы Великобритании
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что молится о королеве Великобритании Елизавете II. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:13
2022-09-08T20:13
в мире
урсула фон дер ляйен
елизавета ii
великобритания
европа
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что молится о королеве Великобритании Елизавете II.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением."Мои мысли и молитвы с ней. Она представляет всю историю Европы, которая вместе с нашими британскими братьями является нашим общим домом. Она все эти годы дает нам постоянно ощущение надежности, уверенности, она демонстрирует огромное мужество, она в моих глазах легенда", - сказала Фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов в Нидерландах.
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в мире, урсула фон дер ляйен, елизавета ii, великобритания, европа, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Елизавета II, Великобритания, Европа, Еврокомиссия
20:13 08.09.2022
 
Глава Еврокомиссии заявила, что молится о здоровье королевы Великобритании

Урсула фон дер Ляйен сказала, что молится о королеве Великобритании Елизавете II

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что молится о королеве Великобритании Елизавете II.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.
"Мои мысли и молитвы с ней. Она представляет всю историю Европы, которая вместе с нашими британскими братьями является нашим общим домом. Она все эти годы дает нам постоянно ощущение надежности, уверенности, она демонстрирует огромное мужество, она в моих глазах легенда", - сказала Фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов в Нидерландах.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
19:18
Генсек ООН выразил поддержку Елизавете II после ухудшения ее здоровья
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕлизавета IIВеликобританияЕвропаЕврокомиссия
 
 
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