https://ria.ru/20220908/koroleva-1815516029.html

Глава Еврокомиссии заявила, что молится о здоровье королевы Великобритании

Глава Еврокомиссии заявила, что молится о здоровье королевы Великобритании - РИА Новости, 08.09.2022

Глава Еврокомиссии заявила, что молится о здоровье королевы Великобритании

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что молится о королеве Великобритании Елизавете II. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:13

2022-09-08T20:13

2022-09-08T20:13

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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что молится о королеве Великобритании Елизавете II.Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением."Мои мысли и молитвы с ней. Она представляет всю историю Европы, которая вместе с нашими британскими братьями является нашим общим домом. Она все эти годы дает нам постоянно ощущение надежности, уверенности, она демонстрирует огромное мужество, она в моих глазах легенда", - сказала Фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов в Нидерландах.

https://ria.ru/20220908/guterresh-1815503116.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, елизавета ii, великобритания, европа, еврокомиссия