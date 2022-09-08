https://ria.ru/20220908/koroleva-1815428219.html
Сайт британской королевской семьи работает со сбоями
Сайт британской королевской семьи работает со сбоями - РИА Новости, 08.09.2022
Сайт британской королевской семьи работает со сбоями
Сайт британской королевской семьи работает со сбоями на фоне новостей об ухудшении состоянии здоровья королевы Елизаветы II. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:32
2022-09-08T15:32
2022-09-08T15:32
в мире
великобритания
шотландия
елизавета ii
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сайт британской королевской семьи работает со сбоями на фоне новостей об ухудшении состоянии здоровья королевы Елизаветы II.Ранее сообщалось, что медики королевы Великобритании обеспокоены ее здоровьем и рекомендуют ей оставаться под наблюдением. Королевская семья была оперативно проинформирована о состоянии здоровья монарха, ее сын принц Чарльз и принц Уильям отправились к ней в Шотландию.У ряда пользователей при попытке входа на сайт появлялось сообщение "Превышено время ожидания ответа шлюза".
https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815419077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, шотландия, елизавета ii
В мире, Великобритания, Шотландия, Елизавета II
Сайт британской королевской семьи работает со сбоями
Сайт королевской семьи Британии работает со сбоями из-за новостей о здоровье Елизаветы II