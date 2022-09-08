https://ria.ru/20220908/koroleva-1815428219.html

Сайт британской королевской семьи работает со сбоями

Сайт британской королевской семьи работает со сбоями - РИА Новости, 08.09.2022

Сайт британской королевской семьи работает со сбоями

Сайт британской королевской семьи работает со сбоями на фоне новостей об ухудшении состоянии здоровья королевы Елизаветы II. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:32

2022-09-08T15:32

2022-09-08T15:32

в мире

великобритания

шотландия

елизавета ii

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сайт британской королевской семьи работает со сбоями на фоне новостей об ухудшении состоянии здоровья королевы Елизаветы II.Ранее сообщалось, что медики королевы Великобритании обеспокоены ее здоровьем и рекомендуют ей оставаться под наблюдением. Королевская семья была оперативно проинформирована о состоянии здоровья монарха, ее сын принц Чарльз и принц Уильям отправились к ней в Шотландию.У ряда пользователей при попытке входа на сайт появлялось сообщение "Превышено время ожидания ответа шлюза".

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815419077.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, шотландия, елизавета ii