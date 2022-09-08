Рейтинг@Mail.ru
Сайт британской королевской семьи работает со сбоями - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/koroleva-1815428219.html
Сайт британской королевской семьи работает со сбоями
Сайт британской королевской семьи работает со сбоями - РИА Новости, 08.09.2022
Сайт британской королевской семьи работает со сбоями
Сайт британской королевской семьи работает со сбоями на фоне новостей об ухудшении состоянии здоровья королевы Елизаветы II. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:32
2022-09-08T15:32
в мире
великобритания
шотландия
елизавета ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815418518_114:0:1740:915_1920x0_80_0_0_1c4ec17fd48393ee532c195b025e6f22.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сайт британской королевской семьи работает со сбоями на фоне новостей об ухудшении состоянии здоровья королевы Елизаветы II.Ранее сообщалось, что медики королевы Великобритании обеспокоены ее здоровьем и рекомендуют ей оставаться под наблюдением. Королевская семья была оперативно проинформирована о состоянии здоровья монарха, ее сын принц Чарльз и принц Уильям отправились к ней в Шотландию.У ряда пользователей при попытке входа на сайт появлялось сообщение "Превышено время ожидания ответа шлюза".
https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815419077.html
великобритания
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815418518_114:0:1741:1220_1920x0_80_0_0_006ecf89c3aa83c55810ff87b3612021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, шотландия, елизавета ii
В мире, Великобритания, Шотландия, Елизавета II
15:32 08.09.2022
 
Сайт британской королевской семьи работает со сбоями

Сайт королевской семьи Британии работает со сбоями из-за новостей о здоровье Елизаветы II

© AP Photo / Jane BarlowКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Jane Barlow
Королева Великобритании Елизавета II
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сайт британской королевской семьи работает со сбоями на фоне новостей об ухудшении состоянии здоровья королевы Елизаветы II.
Ранее сообщалось, что медики королевы Великобритании обеспокоены ее здоровьем и рекомендуют ей оставаться под наблюдением. Королевская семья была оперативно проинформирована о состоянии здоровья монарха, ее сын принц Чарльз и принц Уильям отправились к ней в Шотландию.
У ряда пользователей при попытке входа на сайт появлялось сообщение "Превышено время ожидания ответа шлюза".
Королева Великобритании Елизавета II во время официального визита в Германию - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
14:53
Принцы Чарльз и Уильям отправились к королеве из-за ухудшения ее здоровья
 
В миреВеликобританияШотландияЕлизавета II
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала