https://ria.ru/20220908/khusnullin-1815458721.html

Путин планирует переговорить с Хуснуллиным в четверг

Путин планирует переговорить с Хуснуллиным в четверг - РИА Новости, 08.09.2022

Путин планирует переговорить с Хуснуллиным в четверг

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что собирается переговорить с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным в четверг. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:02

2022-09-08T17:02

2022-09-08T17:17

владимир путин

марат хуснуллин

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что собирается переговорить с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным в четверг."Мы сейчас, как и договорились, после этого совещания с вами сейчас свяжемся и переговорим, Марат Шакирзянович", - сказал Путин Хуснуллину на церемонии открытия автомобильного движения на новых дорожных участках Приволжья и Урала.Путин поздравил участников открытия с запуском движения по участку магистрали М-12 по отремонтированной трассе М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге."Еще раз всех вас поздравляю с сегодняшними событиями и хочу выразить надежду на то, что все наши планы будут реализованы", - добавил президент.

https://realty.ria.ru/20220908/khusnullin-1815454309.html

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владимир путин, марат хуснуллин, россия