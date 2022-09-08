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Путин планирует переговорить с Хуснуллиным в четверг
Путин планирует переговорить с Хуснуллиным в четверг - РИА Новости, 08.09.2022
Путин планирует переговорить с Хуснуллиным в четверг
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что собирается переговорить с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным в четверг. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:02
2022-09-08T17:02
2022-09-08T17:17
владимир путин
марат хуснуллин
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что собирается переговорить с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным в четверг."Мы сейчас, как и договорились, после этого совещания с вами сейчас свяжемся и переговорим, Марат Шакирзянович", - сказал Путин Хуснуллину на церемонии открытия автомобильного движения на новых дорожных участках Приволжья и Урала.Путин поздравил участников открытия с запуском движения по участку магистрали М-12 по отремонтированной трассе М-5, а также по Екатеринбургской кольцевой автодороге."Еще раз всех вас поздравляю с сегодняшними событиями и хочу выразить надежду на то, что все наши планы будут реализованы", - добавил президент.
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владимир путин, марат хуснуллин, россия
Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Россия
17:02 08.09.2022 (обновлено: 17:17 08.09.2022)
Путин планирует переговорить с Хуснуллиным в четверг
Президент Путин сообщил, что планирует переговорить с вице-премьером Хуснуллиным в четверг